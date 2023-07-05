حسم نصف المقاعد.. مصر بين ثمانية منتخبات تأهلت إلى أولمبياد باريس

الأربعاء، 05 يوليه 2023 - 10:53

كتب : محمد سمير

منتخب مصر الأولمبي

حسم منتخب مصر الأولمبي تأهله إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتأهل الفراعنة إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما ليضمن منتخب مصر تواجده في الأولمبياد للنسخة الثانية على التوالي.

وبذلك يكون منتخبا مصر والمغرب قد حسما تأهلهما إلى الأولمبياد، إذ يتأهل أول ثلاثة منتخبات من بطولة إفريقيا.

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ويتبقى مقعد إفريقي بين منتخبي مالي وغينيا سيحسمه صاحب المركز الثالث، أما المهزوم فلا تزال لديه فرصة جديدة بمواجهة رابع آسيا في ملحق سيقام العام المقبل.

وتقام منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 9 أغسطس من العام المقبل.

ويكشف لكم FilGoal.com المنتخبات المتأهلة حتى الآن:

الدولة المستضيفة: فرنسا

أمريكا - هندوراس: ممثلا أمريكا الشمالية

مصر - المغرب: ممثلا إفريقيا.. بالإضافة لأحد منتخبي مالي وغينيا

إسبانيا - أوكرانيا - إسرائيل: ممثلو أوروبا

ويتبقى 8 منتخبات لم يتم تحديدها بعد وهم:

إفريقيا: (صاحب المركز الثالث من مالي وغينيا)

أوقيانوسيا: منتخب واحد والتصفيات من 27 أغسطس حتى 9 سبتمبر المقبل

آسيا: 3 منتخبات من كأس آسيا في الفترة من 15 أبريل حتى 3 مايو

أمريكا الجنوبية: منتخبان ولم يتحدد موعد التصفيات بعد

ملحق إفريقيا - آسيا: بين رابع أمم إفريقيا ورابع أمم آسيا

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