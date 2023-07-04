حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا

لم يتمالك حمزة علاء حارس مرمى منتخب مصر الأولمبي نفسه بعد تأهل الفراعنة إلى أولمبياد باريس 2024.

ونجح منتخب مصر في التأهل إلى أولمبياد باريس بعد حسم بطاقة التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتغلب المنتخب الأولمبي على غينيا بهدف دون مقابل في نصف نهائي البطولة التي تقام في المغرب، وينتظر منتخب مصر المتأهل من مواجهة مالي والمغرب لمواجهته في النهائي.

وقال حمزة علاء عبر قناة بي إن سبورتس باكيا: "الحمد لله حسمنا تأهلنا إلى الأولمبياد، البعض قال هذا الجيل لن يحقق شيئا ولكن نجحنا".

وأضاف حمزة علاء "الآن نسعى لحصد لقب أمم إفريقيا بعد حسم التأهل للأولمبياد".

واختتم حمزة علاء تصريحاته "نحترم منتخبا المغرب ومالي وسندرس جيدا المتأهل منهم قبل مواجهته في النهائي ونتمنى لهما التوفيق".

وحافظ حمزة علاء على نظافة شباكه في المباريات الأربعة ببطولة أمم إفريقيا.

ولم يستقبل منتخب مصر الأولمبي أية أهداف خلال ثماني مباريات رسمية تحت قيادة البرازيلي روجيريو ميكالي.

وبات منتخب مصر سابع المنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس رفقة كل من فرنسا وأمريكا والدومنيكان وإسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

ويتأهل أحد منتخبي المغرب ومالي رسميا بعد تأهل أحدهما إلى نهائي أمم إفريقيا اليوم الثلاثاء.