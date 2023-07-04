إلى نصف نهائي الكأس.. الزمالك يضرب المقاولون بسداسية في ليلة "هاتريك" الجزيري

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بعد التغلب على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

ووصل الزمالك إلى نصف النهائي ليواجه بيراميدز للموسم الثاني على التوالي.

ويعد هذا الانتصار هو الأكبر محليا للزمالك منذ الفوز على طلائع الجيش بالنتيجة ذاتها في عام 2014 في الدوري.

وصف المباراة

أوسوريو يدفع بـ شيكابالا، وزيزو، وسيف الدين الجزيري في هجوم الزمالك أمام المقاولون العرب ⚪#في_الكأس pic.twitter.com/Y6ZT8jx4eE — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2023

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوي على مرمى المقاولون وأسفر هذا الضغط عن حصول الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد شد من محمد شوقي غريب ضد سيف الدين الجزيري.

وتقدم أحمد سيد "زيزو" لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الزمالك الأول في الدقيقة 17.

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بكامل تركييييزه 💥🔥 أحمد سيد زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في مرمى المقاولون من ركلة جزاء #ONTime_Sports pic.twitter.com/3iewDcKPfm — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2023

وأضاف زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من أمام منطقة الجزاء لم يستطع أبو السعود التصدي لها.

وبعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني جاء الدور على سيف الدين الجزيري ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في جسد فاروقا نور الدين مدافع المقاولون وغيرت مسارها إلى المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

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الزمالك أون فاير 😮💥 أحمد سيد زيزو والجزيري يسجلان للزمالك في دقيقيتن في مرمى المقاولون#ONTime_Sports pic.twitter.com/jFp3yxPbzg — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2023

في الشوط الثاني أضاف الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 50 برأس سيف الجزيري بعد عرضية من إبراهيما نداي.

وجاء الدور على شيكابالا ليسجل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار محمود أبو السعود.

ثم أكمل سيف الجزيري الهاتريك وسجل هدفه الثالث وهدف الزمالك السادس في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من محمود أبو السعود في التمرير ليضعها في الشباك الخالية.

وبعدما أطمئن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إلى النتيجة دفع بكل من سامسون وناصر منسي وعمر جابر بدلا من سيف الجزيري وشيكابالا وزيزو.

ونجح المقاولون في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق فادي فريد في الدقيقة 76 مستغلا خطأ في التمرير من أحمد فتوح ليضع الكرة من أعلى الحارس محمد صبحي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الزمالك بنتيجة 6-1 على المقاولون العرب.

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