إلى نصف نهائي الكأس.. الزمالك يضرب المقاولون بسداسية في ليلة "هاتريك" الجزيري

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

الزمالك - المقاولون

تأهل الزمالك إلى نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023 بعد التغلب على المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في استاد القاهرة.

ووصل الزمالك إلى نصف النهائي ليواجه بيراميدز للموسم الثاني على التوالي.

ويعد هذا الانتصار هو الأكبر محليا للزمالك منذ الفوز على طلائع الجيش بالنتيجة ذاتها في عام 2014 في الدوري.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط قوي على مرمى المقاولون وأسفر هذا الضغط عن حصول الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 15 بعد شد من محمد شوقي غريب ضد سيف الدين الجزيري.

وتقدم أحمد سيد "زيزو" لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف الزمالك الأول في الدقيقة 17.

وأضاف زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 40 بتسديدة رائعة من أمام منطقة الجزاء لم يستطع أبو السعود التصدي لها.

وبعد دقيقة واحدة من الهدف الثاني جاء الدور على سيف الدين الجزيري ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 41 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت في جسد فاروقا نور الدين مدافع المقاولون وغيرت مسارها إلى المرمى.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد.

في الشوط الثاني أضاف الزمالك الهدف الرابع في الدقيقة 50 برأس سيف الجزيري بعد عرضية من إبراهيما نداي.

وجاء الدور على شيكابالا ليسجل الهدف الخامس للأبيض في الدقيقة 55 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يسار محمود أبو السعود.

ثم أكمل سيف الجزيري الهاتريك وسجل هدفه الثالث وهدف الزمالك السادس في الدقيقة 57 بعد خطأ فادح من محمود أبو السعود في التمرير ليضعها في الشباك الخالية.

وبعدما أطمئن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك إلى النتيجة دفع بكل من سامسون وناصر منسي وعمر جابر بدلا من سيف الجزيري وشيكابالا وزيزو.

ونجح المقاولون في تسجيل هدفه الوحيد في المباراة عن طريق فادي فريد في الدقيقة 76 مستغلا خطأ في التمرير من أحمد فتوح ليضع الكرة من أعلى الحارس محمد صبحي.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة ليفوز الزمالك بنتيجة 6-1 على المقاولون العرب.

الزمالك المقاولون كأس مصر سيف الدين الجزيري
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