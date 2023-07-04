إلى أولمبياد باريس.. منتخب مصر يعبر غينيا ويتأهل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

حسم منتخب مصر الأولمبي أولى بطاقات إفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 بعد التأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

وتغلب منتخب مصر الأولمبي على غينيا بهدف دون مقابل في نصف نهائي منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما المقامة في المغرب.

وينتظر منتخب مصر الأولمبي المتأهل من مواجهة المغرب ضد مالي، في المباراة النهائية.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات في أمم إفريقيا تحت 23 عاما إلى أولمبياد باريس بصورة رسمية بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقا أمام ممثل آسيا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء هادئا من الجانبين في الدقائق الأولى أو ما يسمى بمرحلة جس النبض.

ومن هجمة منظمة أرسل إبراهيم عادل عرضية رائعة من الجانب الأيسر حاول أسامة فيصل استقبالها لتصل إلى محمد شحاتة الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء معلنا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الثامنة.

وباغت محمود صابر دفاعات غينيا بتسديدة صاروخية جديدة في الدقيقة 31 ولكن أنقذ حارس غينيا مرماه بصعوبة.

وتألق حمزة علاء في الدقيقة 35 بإنقاذ مرماه ومنع التعادل من تصويبة صاروخية لألجاسيمي باه.

وبدأ منتخب غينيا الشوط الثاني بشراسة هجومية بحثا عن التعادل وسط تراجع مصري للدفاع.

وتصدى حمزة علاء لتصويبة صاروخية في الدقيقة 58 ليمنع التعادل.

وسجل حسام عبد المجيد هدفا في الدقيقة 71 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وزاد حمزة علاء عن مرماه مجددا في الدقيقة 87 وحول الكرة إلى ركلة ركنية.

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الأولمبياد

حسم منتخب مصر تواجده في الأولمبياد للمرة الثالثة عشر في تاريخه والثانية على التوالي.

ويشارك منتخب مصر في دورة الألعاب الأولمبية مرتين على التوالي، لأول مرة منذ نسختي 1960 و1964.

ويعتبر الفراعنة ثامن المنتخبات التي حسمت تواجدها في أولمبياد باريس 2024 على أن يتم حسم البطاقة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء عن طريق الفائز من مواجهة المغرب أمام مالي.

وتأهل منتخب فرنسا بصفته مستضيف دورة الألعاب الأولمبية، بينما يمثل منتخبا الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الدومينيكان الكونكاكاف.

ويمثل قارة أوروبا ثلاثة منتخبات تأهلت من أمم أوروبا تحت 21 عاما وهم إسبانيا وأوكرانيا وإسرائيل.

وتتأهل ثلاثة منتخبات من آسيا في مايو المقبل بينما رابع القارة يواجه رابع إفريقيا.

ويشارك منتخبان من قارة أمريكا الجنوبية، ولم يتم تحديد موعد التصفيات حتى الآن.

وأخيرا تستضيف نيوزلاندا تصفيات أوقيانوسيا خلال الفترة من 27 أغسطس المقبل إلى 9 سبتمبر.

نظافة شباك مستمرة

حافظ منتخب مصر الأولمبي على نظافة شباكه للمباراة الرسمية الثامنة على التوالي.

ولم يتلق المنتخب الأولمبي أية أهداف في مباريات رسمية تحت قيادة روجيريو ميكالي.

وخرج منتخب مصر الأولمبي بشباك نظيفة في أربع مباريات خلال التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 عاما أمام منتخبي إي سواتيني وزامبيا.

بينما في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما، حافظ المنتخب الأولمبي على نظافة شباكه في مباريات دور المجموعات الثلاثة أمام النيجر ومالي والجابون، قبل أن ينجح الفراعنة في الخروج بشباك نظيفة مجددا أمام غينيا.

أمم إفريقيا

تقام منافسات أمم إفريقيا تحت 23 عاما للنسخة الرابعة وللمرة الثانية في المغرب.

وبلغ منتخب مصر الأولمبي نهائي البطولة للمرة الثانية بعد حصد لقب النسخة الأخيرة عام 2019 في مصر.

وينتظر منتخب مصر المتأهل من مواجهة المغرب أمام مالي لمواجهته في المباراة النهائية.

ولم يسبق سوى لمنتخب مصر من المنتخبات الأربعة، التتويج بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

إذ حقق منتخب الجابون النسخة الأولى في 2011 قبل أن تتوج نيجيريا بنسخة 2015 وأخيرا منتخب مصر في 2019.