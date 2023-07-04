أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 21:29

كتب : FilGoal

الحكم أحمد الغندور

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وسيتواجد كل من أحمد حسام طه ومحمد عزازي كمساعدان للغندور في المباراة، بينما سيكون عاطف حسين هو الحكم الرابع.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره ساسي ينضم للغرافة القطري رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي

وفي غرفة الفيديو سيتواجد حسام عزب وعمر فتحي.

وأدار الغندور 3 مباريات للأهلي منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم حقق الفريق الفوز مرتين وتعادل في مواجهة واحدة ضد سموحة.

ويقود الغندور المباراة الأولى للإسماعيلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع تبقي 4 مباريات مؤجلة لصالح الأحمر.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

الأهلي الإسماعيلي أحمد الغندور
نرشح لكم
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك خبر في الجول - اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد مصير إمام عاشور ونيدفيد والمهاجم خبر في الجول - مكافحة المنشطات تقرر إيقاف محمد هلال لاعب البنك الأهلي خبر في الجول – شركة إسبانية لتسويق ثنائي إنبي الصاعد أوروبيا البرتغالي روماو يقود فاركو خبر في الجول - فاركو يحاول التعاقد مع صلاح باشا مرتضى منصور: الزمالك لن يكمل الدوري في هذه الحالة أحمد عاطف يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره 43 دقيقة | الكرة المصرية
ساسي ينضم للغرافة القطري 49 دقيقة | الوطن العربي
رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس مصر - الزمالك (3)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس ساعة | الكرة المصرية
انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري