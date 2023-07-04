أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي.

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي غدا الأربعاء في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 18 من الدوري المصري الممتاز.

وسيتواجد كل من أحمد حسام طه ومحمد عزازي كمساعدان للغندور في المباراة، بينما سيكون عاطف حسين هو الحكم الرابع.

وفي غرفة الفيديو سيتواجد حسام عزب وعمر فتحي.

وأدار الغندور 3 مباريات للأهلي منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم حقق الفريق الفوز مرتين وتعادل في مواجهة واحدة ضد سموحة.

ويقود الغندور المباراة الأولى للإسماعيلي منذ بداية الموسم الحالي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني مع تبقي 4 مباريات مؤجلة لصالح الأحمر.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ 13 برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن الداخلية صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.