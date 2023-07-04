خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:51

كتب : أحمد الخولي

إمام عاشور - ميتيلاند

تلقى إمام عاشور لاعب وسط ميتيلاند الدنماركي عددا من العروض في الفترة الأخيرة.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور سيغادر القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل حسم مصيره.

ويجتمع عاشور مع مسؤولي نادي ميتيلاند لمعرفة موقف النادي الدنماركي من إنهاء التعاقد والسماح له بالرحيل لفريق آخر.

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وبناء على اجتماع عاشور مع مسؤولي ميتيلاند، سيحدد اللاعب مصيره من العروض التي تلقاها مؤخرا ومن بينها أندية مصرية.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند بعقد يمتد حتى صيف 2027 في الساعات الأخيرة من سوق انتقالات يناير، وتألق مع فريقه في المباريات الأولى قبل أن تبعده الإصابة عن الفريق لنهاية الموسم.

عاشور (24 عامًا) انضم إلى الزمالك قادمًا من غزل المحلة في صيف 2019.

وحصد عاشور مع الزمالك لقب الدوري المصري مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري مرة.

وخاض عاشور 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وبات عاشور ثالث لاعب مصري ينضم للدوري الدنماركي بعد محمد زيدان وأمير عادل "ياكوبسون".

وبلغت قيمة الصفقة حوالي مليونين و750 ألف يورو.

ولعب إمام عاشور 5 مباريات في الدوري الدنماركي، وسجل هدفا وحيدا.

كما خاض مباراتين في الدوري الأوروبي، وسجل هدفا أمام سبورتينج لشبونة البرتغالي.

ميتيلاند إمام عاشور
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