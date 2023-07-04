رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي

أعلن نادي أوساسونا تلقيه خطابا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يفيد باستبعاده بشكل رسمي من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

استبعاد أوساسونا من المشاركة يأتي بسبب مخالفات تعود لموسم 2013-14.

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن القضية تعود لتلاعب في نتائج المباريات، وعقدت محاكمة بين يناير وفبراير 2020 واستغرقت شهر ونصف ولم يُعاقب النادي.

القرار كان قد خرج منذ أيام ولكن أوساسونا قدم استئنافا وتم رفضه وتأكيد القرار.

وأشار أوساسونا إلى أنه سيستأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية.

وفي حال تنفيذ القرار بشكل نهائي فإن أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن بالدوري الإسباني في الموسم الماضي هو من سيشارك في البطولة بدلا منه.

ماذا حدث؟

اُتهم النادي في موسم 2012-13 و2013-14 بالتلاعب في نتائج 3 مباريات وحصول طرف ثالث على مكافآت فوز.

وسبق أن قال إنجيل لويس فيزكاي مسؤول سابق في النادي: "دفعنا 150 ألف يورو لبلد الوليد كمكافأة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا، ومثلها أيضا لـ ريال بيتيس للفوز على سيلتا فيجو وهما منافسا الفريق على مراكز الهبوط في موسم 2012-2013".

وادعى أيضا دفع النادي 400 ألف يورو لخيتافي للخسارة من فريقه لكن لم يُثبت إذا كان النادي دفع المبلغ أم لا.

الفرق الثلاثة فازت بالفعل في لقاءاتها بنتيجة واحدة وهي 1-0.

أوساسونا بقى في الدوري في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

في الموسم التالي عانى أيضا الفريق في صراع الهبوط وادعى فيكازي أنه تلاعب في نتيجة مباراة واحدة فقط حيث دفع 400 ألف يورو لريال بيتيس من أجل الفوز على بلد الوليد في الجولة قبل الأخيرة و250 للخسارة من فريقه في الجولة الأخيرة.

وقيل أيضا أن النادي دفع 250 ألف يورو لإسبانيول للتعادل مع أوساسونا في الجولة قبل الأخيرة.

وهو ما حدث بيتيس فاز على بلد الوليد 4-3 وإسبانيول وأوساسونا تعادلا 1-1.

لكن أوساسونا خسر من بيتيس في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1 وهبط إلى الدرجة الثانية رفقة بلد الوليد وريال بيتيس.

وسبق أن قال ميجيل أرشانكو رئيس النادي السابق إن ناديه لم يشارك في تلاعب بنتيجة المباراة رغم اعترافه بدفع مكافأة لريال بيتيس في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2013-14.

وتم الاتفاق على أنهم لن يدفعوا للفرق لإسقاط النقاط عن عمد، لكنهم قد يدفعون مكافآت لتحفيز الأطراف الثالثة على الفوز.

والآن يدفع أوساسونا ثمن قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات.