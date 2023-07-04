رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

شعار أوساسونا

أعلن نادي أوساسونا تلقيه خطابا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يفيد باستبعاده بشكل رسمي من المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل.

استبعاد أوساسونا من المشاركة يأتي بسبب مخالفات تعود لموسم 2013-14.

بحسب صحيفة "آس" الإسبانية فأن القضية تعود لتلاعب في نتائج المباريات، وعقدت محاكمة بين يناير وفبراير 2020 واستغرقت شهر ونصف ولم يُعاقب النادي.

أخبار متعلقة:
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس

القرار كان قد خرج منذ أيام ولكن أوساسونا قدم استئنافا وتم رفضه وتأكيد القرار.

وأشار أوساسونا إلى أنه سيستأنف ضد القرار في المحكمة الرياضية.

وفي حال تنفيذ القرار بشكل نهائي فإن أتلتيك بلباو صاحب المركز الثامن بالدوري الإسباني في الموسم الماضي هو من سيشارك في البطولة بدلا منه.

ماذا حدث؟

اُتهم النادي في موسم 2012-13 و2013-14 بالتلاعب في نتائج 3 مباريات وحصول طرف ثالث على مكافآت فوز.

وسبق أن قال إنجيل لويس فيزكاي مسؤول سابق في النادي: "دفعنا 150 ألف يورو لبلد الوليد كمكافأة للفوز على ديبورتيفو لاكورونيا، ومثلها أيضا لـ ريال بيتيس للفوز على سيلتا فيجو وهما منافسا الفريق على مراكز الهبوط في موسم 2012-2013".

وادعى أيضا دفع النادي 400 ألف يورو لخيتافي للخسارة من فريقه لكن لم يُثبت إذا كان النادي دفع المبلغ أم لا.

الفرق الثلاثة فازت بالفعل في لقاءاتها بنتيجة واحدة وهي 1-0.

أوساسونا بقى في الدوري في المركز السادس عشر برصيد 39 نقطة بفارق 3 نقاط عن مراكز الهبوط.

في الموسم التالي عانى أيضا الفريق في صراع الهبوط وادعى فيكازي أنه تلاعب في نتيجة مباراة واحدة فقط حيث دفع 400 ألف يورو لريال بيتيس من أجل الفوز على بلد الوليد في الجولة قبل الأخيرة و250 للخسارة من فريقه في الجولة الأخيرة.

وقيل أيضا أن النادي دفع 250 ألف يورو لإسبانيول للتعادل مع أوساسونا في الجولة قبل الأخيرة.

وهو ما حدث بيتيس فاز على بلد الوليد 4-3 وإسبانيول وأوساسونا تعادلا 1-1.

لكن أوساسونا خسر من بيتيس في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-1 وهبط إلى الدرجة الثانية رفقة بلد الوليد وريال بيتيس.

وسبق أن قال ميجيل أرشانكو رئيس النادي السابق إن ناديه لم يشارك في تلاعب بنتيجة المباراة رغم اعترافه بدفع مكافأة لريال بيتيس في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2013-14.

وتم الاتفاق على أنهم لن يدفعوا للفرق لإسقاط النقاط عن عمد، لكنهم قد يدفعون مكافآت لتحفيز الأطراف الثالثة على الفوز.

والآن يدفع أوساسونا ثمن قضية تلاعب مر عليها 9 سنوات.

أوساسونا دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
موناكو يكشف اسم مدربه الجديد وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية لو باريزيان: لويس إنريكي في باريس لتوقيع عقوده مع سان جيرمان ذا أثليتك: ألكانتارا يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي الاتفاق السعودي يمنح جيرارد 5 ملايين دولار سنويا 8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم تونالي يوجه رسالة مؤثرة لميلان وجماهيره عودته من الاعتزال ليست مؤقتة.. كريستال بالاس يعلن استمرار هودسون
أخر الأخبار
أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيرمينو دقيقة | السعودية
في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت 3 دقيقة | أمريكا
ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي 12 دقيقة | منتخب مصر
عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة 24 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب 42 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني 42 دقيقة | منتخب مصر
أرقام جديدة لـ الجزيري وشيكابالا وزيزو بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير