تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس

يقود جون أوكلي هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك في كأس مصر.

ويلعب المقاولون العرب ضد الزمالك في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2022-2023 في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ودفع شوقي غريب برباعي فريقه الأجنبي وهو فاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأمادو نياس وجون أوكلي.

وجاء تشكيل المقاولون الذي دفع به شوقي غريب كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء

الوسط: محمد شوقي غريب – محمد الشيمي – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمر فتحي – أمادو نياس – جون أوكلي