تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:05

كتب : محمد عبد العظيم

المقاولون - البنك الأهلي

يقود جون أوكلي هجوم المقاولون العرب أمام الزمالك في كأس مصر.

ويلعب المقاولون العرب ضد الزمالك في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2022-2023 في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ودفع شوقي غريب برباعي فريقه الأجنبي وهو فاروقا نور الدين وجوزيف أوشايا وأمادو نياس وجون أوكلي.

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وجاء تشكيل المقاولون الذي دفع به شوقي غريب كالآتي:

المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: أمير عابد – فاروقا نور الدين – أحمد علاء

الوسط: محمد شوقي غريب – محمد الشيمي – محمد رزق – جوزيف أوشايا

الهجوم: عمر فتحي – أمادو نياس – جون أوكلي

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