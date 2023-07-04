انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 20:00

كتب : FilGoal

احتفال سيف الخشاب بهدفه - إنبي ضد النجوم

انتهت مغامرة النجوم في كأس مصر عند ربع النهائي بعد مسيرة رائعة منذ بداية البطولة.

وحقق إنبي الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر 2023.

الفوز أهل إنبي لنصف نهائي كأس مصر بينما أنهى مسيرة النجوم في الكأس.

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النجوم الفريق الذي لعب بدوري الدرجة الثالثة تمكن من إقصاء الإسماعيلي وسموحة في دور الـ 32 ودور الـ 16 على التوالي.

التشكيل

بدأ إنبي المباراة بأحمد أمين أوفة في قيادة خط الهجوم، بينما لعب النجوم بثلاثي في وسط الملعب.

أحداث المباراة

كاد إنبي أن يتقدم بالهدف الأول عن طريق أوفة بتسديدة ولكن الحارس محمد جمال تألق في التصدي.

وبعد دقيقتين فقط تمكن إنبي من التقدم بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن عماد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الـ 22 تعادل النجوم بتسديدة صاروخية عن طريق عبد الله جمال.

وبعد انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 53 عاد إنبي للتقدم عن طريق سيف الخشاب برأسية بعد لمسة من أوفة.

وأضاف أحمد كالوشا الهدف الثالث برأسية أخرى من ركنية جديدة.

وينتظر إنبي المتأهل من جهة الأهلي الذي سيواجه الداخلية والفائز من مواجهة المصري وحرس الحدود لمواجهته في نصف النهائي.

إنبي النجوم كأس مصر
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