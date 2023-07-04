انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر

انتهت مغامرة النجوم في كأس مصر عند ربع النهائي بعد مسيرة رائعة منذ بداية البطولة.

وحقق إنبي الفوز على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب بتروسبورت في ربع نهائي كأس مصر 2023.

الفوز أهل إنبي لنصف نهائي كأس مصر بينما أنهى مسيرة النجوم في الكأس.

النجوم الفريق الذي لعب بدوري الدرجة الثالثة تمكن من إقصاء الإسماعيلي وسموحة في دور الـ 32 ودور الـ 16 على التوالي.

التشكيل

بدأ إنبي المباراة بأحمد أمين أوفة في قيادة خط الهجوم، بينما لعب النجوم بثلاثي في وسط الملعب.

أحداث المباراة

كاد إنبي أن يتقدم بالهدف الأول عن طريق أوفة بتسديدة ولكن الحارس محمد جمال تألق في التصدي.

وبعد دقيقتين فقط تمكن إنبي من التقدم بالهدف الأول عن طريق عبد الرحمن عماد بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

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💥⚽ الهدف الأول لنادي إنبي في مرمى نادي النجوم بأقدام عبد الرحمن عماد #ONTime_Sports pic.twitter.com/TYsdoN8LSM — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2023

وفي الدقيقة الـ 22 تعادل النجوم بتسديدة صاروخية عن طريق عبد الله جمال.

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هدف عالمممممممي 😮💥 عبد الله جمال يسجل التعادل لفريق النجوم في مرمى إنبي #ONTime_Sports pic.twitter.com/LHvlzlw6Ip — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2023

وبعد انطلاق الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 53 عاد إنبي للتقدم عن طريق سيف الخشاب برأسية بعد لمسة من أوفة.

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💥🔥 سيف الخشاب يسجل الهدف الثاني لنادي إنبي في مرمى النجوم برأسية قوية #ONTime_Sports pic.twitter.com/g2dQrtK2X1 — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2023

وأضاف أحمد كالوشا الهدف الثالث برأسية أخرى من ركنية جديدة.

وينتظر إنبي المتأهل من جهة الأهلي الذي سيواجه الداخلية والفائز من مواجهة المصري وحرس الحدود لمواجهته في نصف النهائي.