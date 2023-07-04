تشكيل الزمالك - عودة روقا أمام المقاولون في كأس مصر
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:47
كتب : إبراهيم رمضان
عاد محمد أشرف "روقا" لتشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون العرب.
ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2022-2023 في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.
ويشارك أيضا محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تشكيل الزمالك الأساسي.
وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:
المرمى: محمد صبحي
الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح
الوسط: محمد أشرف – إبراهيما نداي – سيد عبد الله
الهجوم: شيكابالا – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
محمد نديم – عمر جابر – محمد حسام – عمرو السيسي – أحمد محمود – أحمد إيشو – سامسون – ناصر منسي – علي ياسر
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