تشكيل الزمالك - عودة روقا أمام المقاولون في كأس مصر

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:47

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

عاد محمد أشرف "روقا" لتشكيل الزمالك الأساسي أمام المقاولون العرب.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2022-2023 في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

ويشارك أيضا محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تشكيل الزمالك الأساسي.

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وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

المرمى: محمد صبحي

الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح

الوسط: محمد أشرف – إبراهيما نداي – سيد عبد الله

الهجوم: شيكابالا – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو"

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد نديم – عمر جابر – محمد حسام – عمرو السيسي – أحمد محمود – أحمد إيشو – سامسون – ناصر منسي – علي ياسر

الزمالك المقاولون العرب كأس مصر
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