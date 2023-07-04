انتهت أمم إفريقيا تحت 23 - مصر (1)-(0) غينيا.. إلى أولمبياد باريس

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 19:39

كتب : FilGoal

محمد شحاتة - منتخب مصر الأولمبي

يلعب منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره غينيا الأولمبي في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما والمقامة في المغرب.

وحال تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى النهائي يتأهل رسميا إلى أولمبياد باريس 2024.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق87 حمزة علاء ينقذ مرماه مجددا

ق71 هدف غير محتسب لحسام عبد المجيد

ق58 حمزة علاء يتصدى لصاروخية

ق50 ضغط متواصل من غينيا للتعادل وسط تراجع مصري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق35 حمزة علاء يتألق ويمنع التعادل

ق31 تسديدة رائعة من محمود صابر يتصدى لها حارس المرمى

ق8 جووووول محمد شحاتة يسجل من قذيفة من خارج منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

مصر الأولمبي أمم إفريقيا تحت 23 أولمبياد باريس
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