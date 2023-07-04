انتهت أمم إفريقيا تحت 23 - مصر (1)-(0) غينيا.. إلى أولمبياد باريس

ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي

حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا