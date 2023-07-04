خبر في الجول - اجتماع حاسم في الأهلي لتحديد مصير إمام عاشور ونيدفيد والمهاجم

يبدأ النادي الأهلي التخطيط لتدعيمات الموسم الجديد باجتماع حاسم منتظر.

ويخطط الأهلي لحسم موقف المعارين والتدعيم في مركز المهاجم بالإضافة لمناقشة إمكانية ضم إمام عاشور.

وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماع حاسم سيتم عقده خلال الأيام القليلة المقبلة بين شركة الكرة في النادي ومجلس الإدارة مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ولجنة التخطيط.

وسيتم عقد الاجتماع من أجل مناقشة الصفقات الجديدة وحسم موقف اللاعبين المعارين.

وعلم FilGoal.com أن هناك اتجاه إلى عودة كريم وليد "نيدفيد" بعد انتهاء إعارته مع فيوتشر.

كما سيتم مناقشة مصير باقي اللاعبين المعارين ودراسة الأمر مع الجهاز الفني.

أما بالنسبة للتدعيمات فسوف يشهد الاجتماع كذلك مناقشة رأي الجهاز الفني في إمكانية ضم إمام عاشور لاعب ميتيلاند من الجهة الفنية إذا توفرت فرصة لضمه.

أيضا مركز الظهير الأيسر سيكون محل دراسة كذلك رغبة في تدعيمه، ويبرز اسم محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا ضمن المرشحين.

وأخيرا، سيكون هاني رمزي رئيس لجنة الكشافين مكلفا بعرض قائمة بأفضل اللاعبين المتاحين في مركز قلب الهجوم بمواصفات محددة من قبل الجهاز الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء غدا الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18بمسابقة الدوري.

ويحتاج الأهلي لحصد ثماني نقاط من أجل التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي من مبارياته السبعة المتبقية.