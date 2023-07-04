هالاند الأغلى وصلاح في المركز الثاني.. تعرف على أسعار اللاعبين في فانتازي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 18:51

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع إرلينج هالاند - ليفربول أمام مانشستر سيتي

أعلنت لعبة Fantasy Premier League الخاصة بالدوري الإنجليزي أسعار بعض اللاعبين للموسم المقبل.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مانشستر يونايتد
ليفربول

ويعد إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي هو أغلى لاعب في الموسم الجديد ويبلغ سعره 14.0.

ويأتي بعده محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بسعر 12.5.

وحتى الآن لم يتم تفعيل اللعبة بشكل كامل، ولكن تم الإعلان عن أسعار بعض اللاعبين.

وإليكم أسعار اللاعبين الذي تم الإعلان عنها حتى الآن:

إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14.0

محمد صلاح – ليفربول – 12.5

أندرو روبرتسون – ليفربول – 6.5

داروين نونيز – ليفربول – 7.5

ألكساندر أرنولد – ليفربول – 8.0

ماك أليستر – ليفربول – 6.0

برونو فيرنانديز – مانشستر يونايتد - 8.5

مارتن أوديجارد – أرسنال – 8.5

أولي واتكينز – أستون فيلا – 8.0

كارو ميتوما – برايتون – 6.5

كريستوفر نكونكو – تشيلسي – 7.5

جاستن كوليفريت – بورنموث – 5.0

جوردان بيكفورد – إيفرتون – 4.5

بيرد لينو – فولام – 4.5

كيران تريبيير – نيوكاسل – 6.5

لوكاس باكيتا – وست هام – 6.0

سون هيونج مين – توتنام – 9.0

جوزيه سا – ولفرهامبتون – 5.0

سولي مارش – برايتون – 6.5

إيستوبينيان – برايتون – 5.0

باسكال جروس – برايتون – 6.5

داني ويلبيك – برايتون – 6.0

سعيد بن رحمة – وست هام – 6.0

نايف أكرد – وست هام – 4.5

مايكل أنطونيو – وست هام – 6.0

جارود بوين – وست هام – 7.0

ألكسندر إيزاك – نيوكاسل – 7.5

برونو جيماريش – نيوكاسل – 6.0

رييس جيمس – تشيلسي – 5.5

بين تشيلويل – تشيلسي – 5.5

رحيم ستيرلينج – تشيلسي – 7.0

فانتازي محمد صلاح الدوري الإنجليزي هالاند
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