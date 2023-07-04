تحديد موعد انطلاق الدوري الإسباني

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 18:39

كتب : FilGoal

لوجو لا ليجا - الدوري الإسباني

أعلنت رابطة الدوري الإسباني موعد انطلاق مباراة بطولة الدوري للموسم الجديد 2023/2024.

وحددت الرابطة مواعيد الجولة الأولى بالكامل بالتواريخ.

وسيبدأ الدوري الإسباني في موسمه القادم يوم الجمعة 11 أغسطس بمواجهة ألميريا ورايو فايكانو.

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وسيلعب ريال مدريد في الجولة الأولى ضد أتليتك بلباو خارج ملعبه، كما سيخرج برشلونة لمواجهة خيتافي.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى للدوري الإسباني كالتالي:

الجمعة 11 أغسطس

ألميريا × رايو فايكانو.

إشبيلية × فالنسيا.

السبت 12 أغسطس

سيلتا فيجو × أوساسونا.

لاس بالماس × ريال مايوركا.

أتلتيك بلباو × ريال مدريد

الأحد 13 أغسطس

ريال سوسيداد × جيرونا.

فياريال × ريال بيتيس.

خيتافي × برشلونة.

قادش × ديبورتيفو ألافيس.

أتليتكو مدريد × غرناطة.

ويحمل برشلونة لقب النسخة الأخيرة بالدوري الإسباني بعد أن توج به للمرة الـ 27 في تاريخه.

ويعد ريال مدريد هو صاحب الرقم القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالدوري الإسباني في التاريخ برصيد 35 لقبا.

الدوري الإسباني لا ليجا
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