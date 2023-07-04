تقرير تونسي: بعد رحيله عن الترجي.. حمدو الهوني يقترب من الدوري السعودي
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
اقترب حمدو الهوني لاعب منتخب ليبيا والترجي التونسي السابق من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.
حمدو الهوني
النادي : الترجي
وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن الهوني الذي انتهى تعاقده مع الترجي بنهاية الموسم المنقضي يقترب من الانضمام لصفوف نادي الطائي.
ورغم أن الطائي هو الأقرب لضم الهوني إلا أن نادي أبها تقدم بعرض لضم اللاعب الليبي.
وانضم الهوني إلى الترجي في عام 2019 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.
الجناح الأيسر الليبي البالغ من العمر 29 عاما كان أحد نجوم الترجي وفاز مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا مرتين.
نرشح لكم
تقرير مغربي: الوداد يحصل على توقيع إلياس شتي في الجول يكشف عقبة جديدة تقف أمام قيد الزمالك لصفقاته قبل البطولة العربية طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة بعد التعادل مع فريق البدري.. رئيس المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب ويطالب بمراقبة مكالماتهم بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري "للقصة فصول لم تنته بعد".. جيسوس يعود لتدريب الهلال السعودي أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس