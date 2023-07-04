تقرير تونسي: بعد رحيله عن الترجي.. حمدو الهوني يقترب من الدوري السعودي

اقترب حمدو الهوني لاعب منتخب ليبيا والترجي التونسي السابق من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

حمدو الهوني النادي : الترجي الترجي

وذكرت إذاعة موزاييك التونسية أن الهوني الذي انتهى تعاقده مع الترجي بنهاية الموسم المنقضي يقترب من الانضمام لصفوف نادي الطائي.

ورغم أن الطائي هو الأقرب لضم الهوني إلا أن نادي أبها تقدم بعرض لضم اللاعب الليبي.

وانضم الهوني إلى الترجي في عام 2019 قادما من ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

الجناح الأيسر الليبي البالغ من العمر 29 عاما كان أحد نجوم الترجي وفاز مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا مرتين.