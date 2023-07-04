تشكيل مصر الأولمبي - تغييران من ميكالي أمام غينيا

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 18:58

كتب : بسام أبو بكر

مصر الأولمبي - الجابون

أجرى روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي تغييران في التشكيل الأساسي لمواجهة غينيا عن مباراة الجابون في ختام دور المجموعات.

ودفع ميكالي بمحمد شحاتة بدلا من محمود جهاد في خط الوسط، بالإضافة لأحمد عيد في الدفاع بدلا من محمد مغربي.

ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والمقامة في المغرب.

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وغاب شحاتة عن المباراة الأخيرة للمنتخب الأولمبي بسبب الإصابة، بينما استمر غياب أحمد عيد الذي لم يتواجد أمام الجابون بسبب تراكم البطاقات.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء

الدفاع: أحمد عيد - محمد طارق – حسام عبد المجيد - حاتم محمد.

الوسط: محمد شحاتة – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد عاطف "قطة" -محمود صابر - إبراهيم عادل

الهجوم: أسامة فيصل

ويحتاج منتخب مصر الأولمبي للفوز على غينيا والتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما لحسم بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس.

ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى أولمبياد باريس مباشرة، بينما صاحب المركز الرابع يلعب ملحق أمام ممثل آسيا ليتأهل أحدهما.

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