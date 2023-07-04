الطويلة يكشف لـ في الجول حقيقة قيادة النجوم كمدير فني أمام إنبي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 17:46

كتب : حسام أحمد

محمد الطويلة نجوم المستقبل‎

نفى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم توليه قيادة الفريق الفنية أمام إنبي في ربع نهائي كأس مصر.

وتواجد الطويلة كقائم بأعمال المدير الفني لفريق النجوم خلال إعلان تشكيل الفريقين.

وكشف الطويلة لـ FilGoal.com: "أتواجد اليوم بالفعل على دكة بدلاء النجوم ولكن كمشرف عام أمام إنبي وليس كمدير فني".

أخبار متعلقة:
التشكيل - أوفة أساسي وكابو على دكة بدلاء إنبي.. وهمام يقود النجوم عامر حسين لـ في الجول: باب اتحاد الكرة مفتوح للنجوم القدامى للعمل كمراقبين للمباريات بعد 7 أعوام من الغياب.. النجم ينهي هيمنة الترجي ويتوج بالدوري التونسي المفاجأة الثانية لفريق الدرجة الثالثة.. النجوم يقصي سموحة ويتأهل إلى دور الثمانية

وأوضح "لا يوجد مدير فني لفريق النجوم في مواجهة إنبي، المدرب العام سيقود الفريق".

وبسؤاله عن صاحب القرار الفني أمام إنبي، قال: "نحن ناد يعتمد على العمل الجماعي، وستتم المشاورات بين جميع أفراد الجهاز الفني والمدرب العام سيتخذ القرار في النهاية".

واختتم الطويلة تصريحاته "نحن نخوض آخر مباراة أو مباراتين في الموسم بالشكل الحالي للجهاز الفني، وبداية من الصيف الجديد سيكون هناك مدير فني إسباني لقيادة الفريق".

وفجّر فريق النجوم مفاجأة بالتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وأقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 قبل أن يفوز على سموحة في ثمن النهائي.

بينما إنبي بلغ ربع نهائي كأس مصر بعد إقصاء فيوتشر من دور الستة عشر.

النجوم كأس مصر الطويلة
نرشح لكم
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره استراحة كأس مصر - الزمالك (3)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر تشكيل الزمالك - عودة روقا أمام المقاولون في كأس مصر مباشر أمم إفريقيا - مصر الأولمبي (1)-(0) غينيا.. حمزة علاء يتصدى لصاروخية
أخر الأخبار
أحمد الغندور حكما لمباراة الأهلي والإسماعيلي 6 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - إمام عاشور يجتمع مع مسؤولي ميتيلاند لمناقشة مصيره 43 دقيقة | الكرة المصرية
ساسي ينضم للغرافة القطري 49 دقيقة | الوطن العربي
رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة كأس مصر - الزمالك (3)-(0) المقاولون.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
مصدر مقرب من كهربا لـ في الجول: اللاعب تلقى اخطارا من فيفا بشأن موقفه من سداد غرامة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المقاولون – رباعي أجنبي من شوقي غريب لمواجهة الزمالك في الكأس ساعة | الكرة المصرية
انتهت مغامرة النجوم.. إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري