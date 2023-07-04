الطويلة يكشف لـ في الجول حقيقة قيادة النجوم كمدير فني أمام إنبي

نفى محمد الطويلة رئيس نادي النجوم توليه قيادة الفريق الفنية أمام إنبي في ربع نهائي كأس مصر.

وتواجد الطويلة كقائم بأعمال المدير الفني لفريق النجوم خلال إعلان تشكيل الفريقين.

وكشف الطويلة لـ FilGoal.com: "أتواجد اليوم بالفعل على دكة بدلاء النجوم ولكن كمشرف عام أمام إنبي وليس كمدير فني".

وأوضح "لا يوجد مدير فني لفريق النجوم في مواجهة إنبي، المدرب العام سيقود الفريق".

وبسؤاله عن صاحب القرار الفني أمام إنبي، قال: "نحن ناد يعتمد على العمل الجماعي، وستتم المشاورات بين جميع أفراد الجهاز الفني والمدرب العام سيتخذ القرار في النهاية".

واختتم الطويلة تصريحاته "نحن نخوض آخر مباراة أو مباراتين في الموسم بالشكل الحالي للجهاز الفني، وبداية من الصيف الجديد سيكون هناك مدير فني إسباني لقيادة الفريق".

وفجّر فريق النجوم مفاجأة بالتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر.

وأقصى النجوم فريق الإسماعيلي في دور الـ32 قبل أن يفوز على سموحة في ثمن النهائي.

بينما إنبي بلغ ربع نهائي كأس مصر بعد إقصاء فيوتشر من دور الستة عشر.