التشكيل - أوفة أساسي وكابو على دكة بدلاء إنبي.. وهمام يقود النجوم

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

فيوتشر - إنبي

يجلس رفيق كابو على مقاعد بدلاء إنبي أمام النجوم في ربع نهائي منافسات كأس مصر.

وتقام ثاني مواجهات ربع نهائي كأس مصر، بين إنبي والنجوم على ملعب بتروسبورت.

ويقود أوفة هجوم إنبي، بينما محمد همام قائد النجوم يلعب أساسيا.

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وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: علي فوزي - سيف الخشاب – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا

الوسط: عبد الرحمن عماد - أحمد العجوز – مودي ناصر - مروان داوود

الهجوم: أحمد أمين "أوفة" – محمد حمدي

دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - أحمد يوسف - خالد رضا - رفيق كابو - مصطفى شكشك - مصطفى دويدار - صلاح زايد - محمد النحاس - أحمد نادر.

بينما تشكيل النجوم:

حراسة المرمى: محمد جمال

الدفاع: مصطفى السيد - أحمد رمضان - حازم محمد - كمال صبحي.

الوسط: محمد سيد - أحمد علي - زياد التيهي.

الهجوم: عبد الله خالد - نور علاء - محمد همام.

دكة البدلاء: السيد فتوح - أحمد سعيد - أحمد فوزي - حمدي مسلم - أحمد الجوهري - أحمد غريب - جوليان ستيبان - أحمد أشرف - أحمد جبل.

وكان إنبي قد أقصى فيوتشر من ثمن النهائي بينما النجوم أقصى الإسماعيلي من دور الـ32 ثم سموحة من ثمن النهائي.

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