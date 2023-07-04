تقرير مغربي: الوداد يحصل على توقيع إلياس شتي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 17:06

كتب : FilGoal

إلياس شتي - الجزائر - كأس الجزائر

حسم نادي الوداد صفقة التعاقد مع الجزائري إلياس شتي بحسب موقع "لو سبورت 360" المغربي.

وشهد أنجيه الفرنسي آخر محطات شتي خلال الموسم المنصرم.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن نادي الوداد حصل على توقيع إلياس شتي لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول – شركة إسبانية لتسويق ثنائي إنبي الصاعد أوروبيا وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية البرتغالي روماو يقود فاركو خبر في الجول - فاركو يحاول التعاقد مع صلاح باشا

وأوضحت التقارير أن سعيد الناصيري رئيس الوداد تدخل لحسم صفقة التعاقد مع المدافع الجزائري.

ولا يرتبط إلياس شتي لاعب الترجي السابق بأي فريق منذ فسخ تعاقده مع أنجيه الفرنسي في شهر مايو الماضي.

وترددت بعض الأنباء في وقت سابق عن رغبة الزمالك في التعاقد مع إلياس شتي خلال هذا الصيف.

لكن مصدر من الزمالك قال لـ FilGoal.com آنذاك: " ما يقال عن مفاوضات الزمالك مع لاعبين أمثال يحيى جبران، وإلياس شتي لم يتعد كونه ترشيحات من وكلاء لاعبين والتفكير فيها مؤجل لوقت لاحق".

يذكر أن المحكمة حكمت على إلياس شتي في شهر أبريل الماضي، بالسجن لمدة 4 أشهر مع إيقاف التنفيذ.

وحصل شتي على الحكم مع إيقاف التنفيذ بعد اعترافه بلمس فتاة بشكل غير لائق في ملهى ليلي خلال شهر ديسمبر الماضي.

شتي (28 عامًا) ظهير أيسر جزائري انضم إلى آنجي مطلع الموسم المنصرم قادمًا من الترجي التونسي.

وسبق لـ شتي اللعب في صفوف اتحاد عنابة، وشبيبة الساورة، وشبيبة القبائل في بلاده الجزائر.

ولم يخض شتي إلا 6 مباريات بقميص آنجيه هذا الموسم، بواقع 205 دقيقة.

وكان شتي عنصرًا أساسيًا في تتويج الجزائر بكأس العرب 2021، إذ شارك في كل الدقائق الممكنة بالبطولة.

الوداد إلياس شتي
نرشح لكم
في الجول يكشف عقبة جديدة تقف أمام قيد الزمالك لصفقاته قبل البطولة العربية طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه مدرب الوكرة: شاهدت حمدي فتحي بنفسي.. واخترته بالاسم دون مفاضلة بعد التعادل مع فريق البدري.. رئيس المنستيري يتهم لاعبيه بالتلاعب ويطالب بمراقبة مكالماتهم بن رمضان ينضم لـ فرينكافاروش المجري "للقصة فصول لم تنته بعد".. جيسوس يعود لتدريب الهلال السعودي أجندة الزمالك في يوليو - 7 مباريات ضمن 3 بطولات مختلفة حتى أغسطس نهاية رحلة استمرت 9 سنوات.. فوسيني كوليبالي يرحل عن الترجي
أخر الأخبار
تقرير مغربي: الوداد يحصل على توقيع إلياس شتي 15 دقيقة | الوطن العربي
موناكو يكشف اسم مدربه الجديد 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول – شركة إسبانية لتسويق ثنائي إنبي الصاعد أوروبيا 47 دقيقة | ميركاتو
وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية ساعة | الكرة الأوروبية
البرتغالي روماو يقود فاركو ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - فاركو يحاول التعاقد مع صلاح باشا ساعة | الدوري المصري
لو باريزيان: لويس إنريكي في باريس لتوقيع عقوده مع سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
زياش يتهكم على تقارير فشل صفقة انتقاله للنصر السعودي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري