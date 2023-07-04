موناكو يكشف اسم مدربه الجديد

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 17:05

كتب : FilGoal

موناكو

أعلن نادي موناكو يوم الثلاثاء تعيين النمساوي آدي هوتر كمدير فني للفريق.

هوتر مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق سيقود موناكو حتي صيف 2025.

وتم تعيين هوتر خلفا للمدرب البلجيكي فيليب كليمنت الذي أقيل بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

أخبار متعلقة:
وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية لو باريزيان: لويس إنريكي في باريس لتوقيع عقوده مع سان جيرمان ديلي ميل: جيرارد يرغب في ضم أوباميانج وقائد ليفربول للاتفاق 8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

واحتل فريق الإمارة الفرنسية المركز السادس في نهاية موسم الدوري الفرنسي.

وذلك بفارق نقطتين عن ليل الذي احتل المركز الخامس وتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، و3 نقاط عن رين الذي تأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وسيبدأ أدي مهمته مع موناكو خلال أيام حين تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد.

قبل الموسم الوحيد الذي قاد فيه جلادباخ تولى هوتر تدريب سالزبورج النمساوي ويانج بويز السويسري وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

أدي هوتر موناكو
نرشح لكم
رفض الاستئناف.. استبعاد أوساسونا من دوري المؤتمر الأوروبي بشكل نهائي وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية لو باريزيان: لويس إنريكي في باريس لتوقيع عقوده مع سان جيرمان ذا أثليتك: ألكانتارا يرفض عرضا ضخما من الدوري السعودي الاتفاق السعودي يمنح جيرارد 5 ملايين دولار سنويا 8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم تونالي يوجه رسالة مؤثرة لميلان وجماهيره عودته من الاعتزال ليست مؤقتة.. كريستال بالاس يعلن استمرار هودسون
أخر الأخبار
أهلي جدة يعلن التعاقد مع فيرمينو دقيقة | السعودية
في انتظار أنشيلوتي.. ESPN: منتخب البرازيل يوقع مع مدرب فلومينينسي بشكل مؤقت 3 دقيقة | أمريكا
ميكالي: حققنا هدفنا الأكبر بالتأهل إلى الأولمبياد.. ومستعدون للمغرب أو مالي 12 دقيقة | منتخب مصر
عبد الواحد السيد لـ في الجول: الزمالك يشكو سيف جعفر ويوسف أسامة إلى اتحاد الكرة 24 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر أوسوريو: مواجهة الأهلي فرصة لإثبات قدرتنا على منافسته.. واعتذر لشوقي غريب 42 دقيقة | الكرة المصرية
إبراهيم عادل وعبد المجيد يتحدثان بعد التأهل للأولمبياد: نعد المصريين بتحقيق هدفنا الثاني 42 دقيقة | منتخب مصر
أرقام جديدة لـ الجزيري وشيكابالا وزيزو بعد فوز الزمالك بسداسية على المقاولون 51 دقيقة | الكرة المصرية
حمزة علاء باكيا: تأهلنا إلى الأولمبياد رغم ما قيل بأن هذا الجيل لن يحقق شيئا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري 4 لجنة الانضباط لـ في الجول: عقوبة نبيل عماد بسبب طريقة احتفاله.. ورسالة للجماهير