موناكو يكشف اسم مدربه الجديد

أعلن نادي موناكو يوم الثلاثاء تعيين النمساوي آدي هوتر كمدير فني للفريق.

هوتر مدرب بوروسيا مونشنجلادباخ السابق سيقود موناكو حتي صيف 2025.

وتم تعيين هوتر خلفا للمدرب البلجيكي فيليب كليمنت الذي أقيل بعد فشله في قيادة الفريق للتأهل للبطولات الأوروبية الموسم المقبل.

واحتل فريق الإمارة الفرنسية المركز السادس في نهاية موسم الدوري الفرنسي.

وذلك بفارق نقطتين عن ليل الذي احتل المركز الخامس وتأهل إلى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، و3 نقاط عن رين الذي تأهل لبطولة الدوري الأوروبي.

وسيبدأ أدي مهمته مع موناكو خلال أيام حين تنطلق فترة الإعداد للموسم الجديد.

قبل الموسم الوحيد الذي قاد فيه جلادباخ تولى هوتر تدريب سالزبورج النمساوي ويانج بويز السويسري وآينتراخت فرانكفورت الألماني.

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