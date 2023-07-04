خبر في الجول – شركة إسبانية لتسويق ثنائي إنبي الصاعد أوروبيا

اقترب نادي إنبي من إتمام الاتفاق مع شركة تسويق إسبانية، لتجهيز عروض احتراف أوروبية للثنائي محمد حمدي، وأحمد نادر حواش لاعبا الفريق.

وحسبما علم FilGoal.com فإن نادي إنبي يتفق حاليا مع شركة تسويق إسبانية، وذلك لجلب عروض احتراف أوروبية للثنائي محمد حمدي، وأحمد نادر حواش.

مصدر من إنبي كشف لـFilGoal.com بإن النادي يرفض بيع الثنائي إلى فرق مصرية، وذلك رغم وصول عروض بالفعل.

محمد حمدي صاحب الـ20 عاما يلعب مع إنبي منذ بداية الموسم الجاري، ويشغل مركز الجناح الأيسر، والمهاجم المتأخر.

وشارك حمدي في 25 مباراة هذا الموسم، صنع فيهم ثلاثة أهداف.

أما أحمد نادر حواش، فيشغل مركزي الجناح الأيمن، والأيسر.

صاحب الـ20 عاما شارك هذا الموسم في 14 مباراة. سجل فيهم هدفا واحدا.

وتواجد حواش وحمدي في معسكر منتخب مصر الأخير تحت قيادة روي فيتوريا، ضمن 6 لاعبين تم تصعيدهم من منتخب الشباب للتواجد في تدريبات المنتخب الأول.