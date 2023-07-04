وكالة الأنباء الفرنسية: تغريم نيمار 3 ملايين دولار لمخالفات بيئية

غرمت السلطات المحلية البرازيلية، نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مبلغ 3.3 ملايين دولار بسبب مخالفات بيئية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن نيمار نجم المنتخب البرازيلي تم تغريمه 3.3 مليون دولار لحفره بحيرة في قصره الواقع في ضواحي ريو دي جانيرو (عاصمة البرازيل) من دون ترخيص بيئي.

وفرضت السلطات المحلية 4 غرامات على مخالفات بيئية متعلقة بحفر بحيرة صناعية في قصر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأوضحت السلطات أن العقوبات تصل الى أكثر من 3.3 مليون دولار، وهو مبلغ حدده مكتب المدعي العام في المنطقة السياحية التي تقع على بعد 130 كيلومتراً من العاصمة حيث يوجد قصر نجم باريس سان جرمان.

وأشارت السلطات إلى المخالفات تتعلق باللقيام بأعمال خاضعة للرقابة البيئية من دون إذن وتحويل مياه النهر من دون تصريح، إضافة الى إزالة الأراضي واقتلاع النبات من دون إذن.

ومنحت السلطات البرازيلية، نيمار 20 يوما لاستئناف العقوبة التي تم تحديدها من مكتب المدعي العام في المنطقة السياحية.

واشترى نيمار العقار في 2016 والذي يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع من الأراضي ويضم مهبطا للمروحيات ومنتجعا صحيا وصالة ألعاب رياضية ومناطق لتناول الطعام.

ويتعافى نيمار (31 عاماً) حاليا من جراحة في الكاحل الأيمن خضع لها في الدوحة عاصمة قطر في مارس الماضي أبعدته عن صفوف النادي الباريسي خلال القترة الماضية.