لو باريزيان: لويس إنريكي في باريس لتوقيع عقوده مع سان جيرمان

ذكرت جريدة لو باريزيان الفرنسية أن الإسباني لويس إنريكي وصل إلى باريس لتوقيع عقده مع سان جيرمان.

لويس إنريكي كان على رأس قائمة المرشحين لتدريب الفريق الباريسي بعدما تخلصت إدارة سان جيرمان من كريستوف جالتييه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء لتقديمه إلى وسائل الإعلام.

فيما ذكرت جريدة ليكيب أن سان جيرمان سيعلن انفصاله عن جالتييه بشكل رسمي خلال ساعات، قبل الإعلان عن تولي لويس إنريكي مسؤولية تدريب الفريق.

وكانت تقارير عديدة في الأسابيع الأخيرة قد ربطت لويس إنريكي بقطبي السعودية النصر والهلال.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولم يدرب لويس إنريكي أي فريق منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الـ16.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بداية من الموسم المقبل.

وسبق لـ لويس إنريكي (53 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

فيما أعلن الهلال تعيين خورجي جيسوس خلفا للأرجنتيني رامون دياز.

video:1