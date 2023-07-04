زياش يتهكم على تقارير فشل صفقة انتقاله للنصر السعودي

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 15:04

كتب : FilGoal

حكيم زياش - المغرب

تهكم المغربي حكيم زياش جناح تشيلسي على التقارير التي زعمت فشل صفقة انتقاله للنصر السعودي بسبب مشكلة في الركبة.

وكان الدولي المغربي قريبا من الانتقال إلى النصر السعودي لكن النادي صرف النظر عن التعاقد، حسب تقارير عديدة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية فإن النصر أوقف المفاوضات مع اللاعب المغربي بسببة عدم الاتفاق على بنود التعاقد.

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أما موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي فذكر أن زياش لديه مشكلة في الركبة فشل بسببها في اجتياز الفحص الطبي الروتيني الذي يسبق توقيع العقود.

ونشر زياش يوم الثلاثاء صورة لركبتيه عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق مازحا "مشاكل في الركبة؟؟ حقا".

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اللاعب صاحب الـ30 عاما انضم إلى تشيلسي قادما من أياكس في صيف عام 2020.

وينتهي تعاقد زياش مع النادي الإنجليزي في صيف عام 2025.

وخلال الصيف الجاري كان السوق السعودي مشتعلا في الانتقالات فضم الاتحاد كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

أما الهلال فضم روبن نيفيز وكاليدو كوليبالي.

واقترب الأهلي من ضم وروبرتو فيرمينو من ليفربول فيما أتم صفقة إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

حكيم زياش النصر السعودي تشيلسي
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