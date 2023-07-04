في الجول يكشف عقبة جديدة تقف أمام قيد الزمالك لصفقاته قبل البطولة العربية

قد يواجه الزمالك عقبة جدية في قيد صفقاته الصيفية المحتملة قبل بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وبحسب ما علم FilGoal.com فإن الاتحاد العربي لكرة القدم، حدد يوم 25 يوليو كتاريخ انتهاء القيد لللاعبين في كأس العرب للأندية الأبطال بقوام 35 لاعبا لكل فريق.

من جهة أخرى، تنتهي بطولة الدوري المصري يوم 26 يوليو بمباراة الأهلي المؤجلة أمام المصري، ورغم إن الجولة الأخيرة للزمالك ستكون يوم 16 يوليو، لكن النهاية الرسمية للمسابقة يوم 26 مع تاريخ آخر مباراة.

اتحاد الكرة كشف في وقت سابق عن استحالة فتح القيد لأي فريق إلا بعد انتهاء بطولة الدوري لأن فتح القيد يرتبط بفتح النظام من قبل فيفا، والذي لا يفتح إلا بعد نهاية الدوري.

بالتالي فلن يستطيع اتحاد الكرة فتح القيد إلا يوم 27 يوليو، أي بعدما يكون قد فات موعد القيد في البطولة العربية.

-الحل المحتمل؟

سيحاول الزمالك هنا قيد اللاعبين في البطولة مستغلين كونها لا تلعب تحت مظلة فيفا وبالتالي لا يشترط قيد اللاعبين محليا ودوليا لقيدهم في قائمة البطولة، ولكن هذا سيتطلب موافقة اللجنة المنظمة للبطولة.

الزمالك يواجه خطر حرمانه من القيد من الأساس، إذ كشف مسؤولو النادي في وقت سابق عن عقوبة بإيقاف القيد لحين سداد غرامة لنادي سبورتنج لشبونة على خلفية ضم محمود عبد الرازق "شيكابالا".

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من المسابقة، رفقة النصر، والشباب، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويبدأ الزمالك مبارياته في البطولة يوم 28 يوليو بمواجهة الاتحاد المنستيري.