أرثر ميلو: لا أفكر في الانتقال للدوري السعودي

يرفض أرثر ميلو لاعب يوفنتوس فكرة الانتقال للدوري السعودي الذي جذب العديد من النجوم العالميين مؤخرا.

أرثر تواجد في صفوف ليفربول الموسم الماضي على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك بسبب الإصابات المتلاحقة.

وقال أرثر ميلو في تصريحات لجريدة موندو ديبورتيفو: "لا أفكر في الانتقال للدوري السعودي، عمري 26 عاما فقط وأعتقد أنه يمكنني تقديم أكثر بكثير مما حققته حتى الآن".

وأضاف "أريد أن ألعب في أفضل المستويات مرة أخرى، والفوز بألقاب مهمة في أوروبا والعودة إلى المنتخب البرازيلي".

وتحدث ميلو عن الفارق بين الدوريات التي لعب فيها قائلا "لقد تعلمت الكثير في الدوريات الـ3 التي لعبت فيها".

وأكمل "في الدوري الإسباني يراهنون أكثر على حيازة الكرة ولاهتمام بالجانب الفني والمهاري، وفي إيطاليا تعلمت الكثير من الناحية التكتيكية وتحسنت جسديًا أيضًا. أما في إنجلترا، فالتنافس لا يصدق، والكرة لا تتوقف للحظة واحدة".

وجذب الدوري السعودي الأنظار في المواسم الأخيرة، خاصة حين انضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر، وتبعه الفرنسي كريم بنزيمة إلى اتحاد جدة، مواطنه نجولو كانتي للفريق نفسه.

كما ضم الهلال كاليدو كوليبالي وروبن نيفيز من تشيلسي وولفرهامبتون، فيما ضم أهلي جدة إدوارد ميندي من تشيلسي.

تستهدف الحكومة السعودية الوصول بالدوري السعودي للمحترفين إلى مصاف الدوريات الكبرى في العالم.

ويهدف نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030، لصناعة جيل متميز رياضياً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها بصورة خاصة لعدة أهداف مثل:

- الوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم.

- زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

- رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال.