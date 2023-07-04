مدرب الهلال السعودي: أنتظر إتمام 3 صفقات قوية.. وأتمنى ضم برناردو سيلفا

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 14:05

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

أوضح خورخي خيسوس مدرب الهلال السعودي أن إدارة ناديه وعدته بضم 3 صفقات من العيار الثقيل هذا الصيف.

الهلال ضم روبن نيفيز من ولفرهامبتون وكاليدو كوليبالي من تشيلسي هذا الصيف، قبل الإعلان عن تعيين جيسوس كمدير فني للفريق يوم الأحد.

وقال جيسوس في تصريحات لجريدة ريكورد البرتغالية: "وزير الرياضة السعودي منحني فرصة الاختيار بين تدريب المنتخب أو الهلال، وفي النهاية اختارت الهلال فلدي مشروع لم ينته بعد وعلي استكماله".

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وأضاف "رئيس نادي الهلال وعدني بضم 3 صفقات قوية في فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع " بالطبع أتمنى انضمام برناردو سيلفا للهلال، إنه أحد أفضل لاعبي العالم ".

وأكمل "اللعب ضد كريستيانو رونالدو سيكون أمرا مثيرا، هناك العديد من اللاعبين المميزين الذين سيلعبون في الدوري السعودي الموسم المقبل، ستكون المنافسة صعبة للغاية".

وظهر البرتغالي الذي يستعد لخوض ولاية ثانية مع الزعيم السعودي في الفيديو عبر "تويتر" قائلا: "للقصة فصول لم تنته بعد".

وسيمتد تعاقد المدير الفني البرتغالي لمدة موسم واحد رفقة الزعيم.

يأت تعيين جيسوس البالغ 68 عاما مفاجئا في ظل التقارير السعودية التي أشارت لاقترابه من تولي تدريب الأخضر خلفا للفرنسي هيرفي رينار.

وسبق أن تولى البرتغالي تدريب الهلال موسم 2018-19 وتوج بلقب كأس السوبر السعودي.

وقاد جيسوس الهلال آنذاك في 25 مباراة فاز في 20 وتعادل في 4 وخسر 1، وورغم ذلك أقيل من منصبه.

وبعد تلك التجربة قاد فلامنجو البرازيلي وحقق معه خماسية خلال موسم واحد.

ثم عاد لتدريب بنفيكا البرتغالي وأخيرا مع فنربخشة التركي وقاد الفريق للفوز بلقب كأس تركيا.

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