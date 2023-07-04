الوكرة: سنعلن ضم حمدي فتحي بشكل رسمي بعد عبوره للكشف الطبي

أكد محمد بن فهد آل ثاني المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري أن ناديه سيعلن تعاقده مع حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بعد عبوره للفحص الطبي بنجاح.

قبل أيام، علم FilGoal.com بتوصل الأهلي لاتفاق مع الوكرة القطري لانتقال حمدي فتحي مقابل 3.25 مليون دولار.

وقال بن فهد في تصريحات نشرها موقع ناديه يوم الثلاثاء: "صفقة انتقال حمدي فتحي إلى صفوف الموج الأزرق اقتربت من الحسم بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الأطراف الثلاثة بداية من نادي الوكرة ومرورا بالنادي الأهلي ووصولا إلى اللاعب".

وأضاف "خلال الأسابيع القليلة الماضية جرت المفاوضات بين جميع الأطراف وتم خلال هذه الفترة الاتفاق على كافة التفاصيل وبالتالي أصبحت الصفقة قاب قوسين أو أدنى من الانتهاء حيث تم الاتفاق على كل بنود العقد ولم يبق سوى توقيع العقد رسميا".

وتابع "سيخضع حمدي فتحي للفحص الطبي في مستشفى اسبيتار عقب وصوله إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير بحضور اللاعب ووكيل أعماله ووسائل الإعلام".

وأكمل "صفقة انضمام حمدي فتحي ستكون هي الأخيرة في قائمة المحترفين بنادي الوكرة وبالتالي سنكون أغلقنا هذا الملف نهائيًا حتى يتم التركيز بعد ذلك على تحضيرات الموسم الجديد سواء فيما يخص المشاركة في دوري أبطال آسيا أو البطولات المحلية".

ويكشف FilGoal.com مستحقات ناديه السابق إنبي في صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة وهي كالآتي:

- حمدي فتحي انتقل من إنبي إلى الأهلي عام 2019 مقابل 30 مليون، والاتفاق أن يحصل إنبي الآن على 20% من قيمة بيعه مستقبلا بعد خصم مبلغ 30 مليون من قيمة المبلغ المباع به.

- إنبي سيحصل أيضا على 5% من قيمة الصفقة كحق رعاية، وهذا بجانب فريق دمنهور نادي حمدي فتحي الأصلي.

- سيحصل إنبي على 50% من قيمة أي مبلغ يحصل عليه الأهلي مستقبلا نظير بيع الوكرة لـ حمدي فتحي.

ويلعب البالغ من العمر 28 عاما في صفوف الأهلي منذ موسم 2018-2019.

اللاعب الدولي شارك في 35 مباراة مع الأهلي هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وسجل حمدي فتحي 4 أهداف وصنع 4 آخرين.

وحقق اللاعب مع الأهلي هذا الموسم بطولة كأس مصر موسم 2021-2022 وكأس السوبر المصري 2022، ودوري أبطال إفريقيا ويقترب من لقب الدوري المصري.