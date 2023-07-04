ديلي ميل: جيرارد يرغب في ضم أوباميانج وقائد ليفربول للاتفاق

يستهدف ستيفن جيرارد مدرب الاتفاق ضم جوردن هندرسون قائد ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم تشيلسي هذا الصيف، حسب جريدة ديلي ميل.

وأعلن نادي الاتفاق السعودي رسميا التعاقد مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول السابق كمدير فني للفريق.

وذكرت ديلي ميل أن جيرارد يأمل في إقناع هندرسون بالانضمام له في الاتفاق.

فيما يعتمد على رغبة أوباميانج في خوض تجربة جديدة من أجل إقناعه بالانتقال للدوري السعودي عبر بوابة الاتفاق.

وأوضح التقرير أن جيرارد يتمنى ضم ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ وفيليبي كوتينيو صانع ألعاب أستون فيلا، لكن الثنائي يرفض الانتقال للدوري السعودي حاليا.

وكان جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا قد زار السعودية خلال الفترة الماضية تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي.

ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.

وزار جيرارد نادي الاتفاق في جولة استشكافية لمرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي.

وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.

وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.

واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.

ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

وانضم كريم بنزيمة قائد ريال مدريد بشكل رسمي إلى اتحاد جدة ولحق به مواطنه نجولو كانتي.

ويتواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر السعودي منذ يناير الماضي.