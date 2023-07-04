مرتضى منصور: الزمالك لن يكمل الدوري في هذه الحالة

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك الصادر في حقه حكم بالعزل من منصبه عن إمكانية عدم استكمال فريقه لمسابقة الدوري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة ويتبقى له 3 مباريات.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "حتى الآن لم يصلني قرار إيقاف نبيل عماد لاعب وسط لاعب الفريق. عندما يصل القرار الرسمي سيكون لي رد فعل قاسي".

"هل تريدون إفساد مسابقة الدوري؟ الأمر سهل للغاية، عندما يأتي القرار لن نكمل المسابقة. سأنتظر وصول ورقة رسمي بالعقوبة ثم سنتخذ قرارنا المناسب".

وقررت لجنة الانضباط إصدار عقوبة ضد نبيل عماد لاعب وسط الزمالك بسبب احتفاله غير اللائق - وفقا لقرار اللجنة - خلال إحدى المباريات.

وكشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط لـ FilGoal.com عن اتخاذ القرار بعد دراسة الفيديو واستخداما لحق اللجنة بإصدار القرار حتى وإن لم يكن هناك شكاوى من أطراف ضد بعضها.

وقال عزت خميس لـ FilGoal.com: "أصدرنا عقوبة ضد نبيل عماد لاعب الزمالك بسبب طريقة احتفاله غير اللائق مع زميله أحمد زيزو في إحدى المباريات".

شدد عزت خميس "تم توقيع العقوبة بناء على المادة رقم 6 فقرة 3 من لائحة لجنة الانضباط والقيم والأخلاق التي تمنح اللجنة الحق في اتخاذ قرارات انضباطية لما يحدث من مخالفات داخل الملعب حتى ولم يكن هناك شكاوى من أطراف ضد بعضها".

وأوضح رئيس لجنة الانضباط "عقوبة نبيل عماد صدرت وفقا للفيديو المتداول للواقعة محل القرار والذي أكد وقوع المخالفة دون تقرير الحكم أو تحقيق مع اللاعب".

واختتم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى الجماهير قائلا: "لجنة الانضباط لها رسالة واضحة وهي تحقيق الانضباط في الشارع الكروي وعلاج الأزمات وإعلاء القيم والروح الرياضية بما أن أحد أهداف كرة القدم هو إيصال رسالة إيجابية للشباب في المجتمع وإرساء العدالة بين أطراف اللعبة".

وحال إعلان اتحاد الكرة العقوبة بشكل رسمي سيغيب نبيل عماد عن مواجهة القمة ضد الأهلي والمقرر لها الخميس 13 يوليو والمؤجلة من الجولة 31.

ويلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر ومقرر لها مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة.

وحتى الآن يشارك نبيل عماد في مواجهة المقاولون بصورة طبيعية لأن الاتحاد المصري لم يكشف عن العقوبة بشكل رسمي.

وتأتي مباريات الزمالك المحلية حتى نهاية الموسم كالآتي:

الزمالك × المقاولون العرب – ربع نهائي كأس مصر - 4 يوليو

فيوتشر × الزمالك – 8 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

الأهلي × الزمالك – 13 يوليو – 8:30 – الدوري المصري

الزمالك × فاركو 16 يوليو – 9:30 – الدوري المصري

وضمن الزمالك المركز الرابع على الأقل برصيد 56 نقطة من 31 مباراة في الدوري المصري.