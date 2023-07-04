الاتفاق السعودي يمنح جيرارد 5 ملايين دولار سنويا
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 12:33
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تفاصيل تعاقد نادي الاتفاق مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول لتولي تدريب الفريق.
وأعلن الاتفاق تعاقده مع جيرارد لتولي تدريب الفريق حتى صيف 2025.
زبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن جيرارد سيحصل على 5 ملايين دولار راتبا سنويًا، تشمل المكافآت والحوافز، إضافة إلى تخصيص 5 مساعدين في طاقمه الفني.
وأضافت التقارير أن اختيار أجانب الاتفاق، سيتمُ بالتشاور بين جيرارد والهولندي إلكو شاتوري، المدير الرياضي لكرة القدم بالنادي.
كما سيحدد المدرب الإنجليزي الجديد المباريات التجريبية الاستعدادية للفريق تحضيرا لخوض منافسات الموسم المقبل من الدوري السعودي.
وكان جيرارد المدرب السابق لفريق أستون فيلا قد زار السعودية خلال الفترة الماضية تمهيدا لتدريب الاتفاق السعودي.
ووقع جيرارد على عقود تدريب الاتفاق لمدة موسمين بعد إتمام المفاوضات مع النادي السعودي خلال الأيام السابقة.
وزار جيرارد نادي الاتفاق في جولة استشكافية لمرافق النادي والملعب الجديد برفقة معاذ العوهلي المدير التنفيذي للنادي، وعمر باخشوين المدير التنفيذي.
وترك قائد ليفربول السابق منصبه كمدير فني لـ أستون فيلا في أكتوبر الماضي بعد سلسلة من النتائج السيئة.
وسبق لجيرارد تولي قيادة رينجرز للفوز بلقب الدوري الأسكتلندي موسم 2020 - 2021 وأنهى الموسم دون هزيمة.
واحتل الاتفاق المركز السابع في الدوري السعودي الموسم الماضي.
ويرتبط اسم العديد من نجوم كرة القدم والمدربين بالدوري السعودي خلال الفترة الماضية.
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