8 تعديلات جديدة على قوانين كرة القدم

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 12:21

كتب : FilGoal

شعار فيفا

أقر مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم مجموعة من التعديلات على قوانين اللعبة لتدخل في حيز التنفيذ هذا الشهر.

ستطبق التعديلات الجديدة في كل البطولات بدء من يوليو الجاري

وجاء التعديلات على النحو التالي:

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1- في حالة تواجد شخص غير مصرح له التواجد على أرض الملعب من الفريق الذي يسجل، بغض النظر عما إذا كان يتدخل في المباراة أم لا، سيتم إلغاء الهدف، فيما يتم احتساب الهدف إذا قام شخص غير مصرح به من الفريق المستقبل للهدف باقتحام الملعب.

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2- إفساح المجال كاملا لدور الحكم المساعد الاحتياطي، مما يتيح له تقديم المشورة للحكام الآخرين، وخاصة حكم الساحة.

3- احتفال الفريق بالهدف سيكون سببا منفصلا من أسباب إهدار الوقت الذي يجب على الحكم احتسابه في نهاية كل شوط.

4- لن ينظر الحكم بعين الاعتبار للبطاقات الصفراء والتحذيرات الشفهية التي وجهها للاعبين وأعضاء الفريق الفني أثناء المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح، وذلك يعني انفصال ركلات الترجيح عن المباراة بشأن الإنذارات والتحذيرات الشفهية.

5- سيتم احتساب تسلل على المهاجم إذا قام المدافع قبلها بمحاولة اعتراض الكرة لكنه لم يحكم السيطرة عليها بشكل صحيح.

6- إذا تعمد المدافع عرقلة المهاجم داخل منطقة الجزاء لمنع هدف محقق دون الرغبة في الوصول إلى الكرة، سيتم طرده مباشرة، على أن يتحقق الحكم من وجود إمكانية للعب الكرة.

7- لن يسمح لحارس المرمى بتشتيت ذهن اللاعب الذي يستعد لتسديد ركلة جزاء بأي طريقة كانت.

8- تعديل طريقة عمل حكم الفيديو المساعد وإمكانية طلب المساعدة من الفنيين بشأن زوايا تصوير اللقطات الجدلية.

وكانت تقارير عديدة قد أوضحت أن فيفا قرر تجربة قانون التسلل الجديد الذي اقترحه أرسين فينجر مدير التطوير بالاتحاد الدولي والذي ينص على احتساب التسلل في حالة تقدم المهاجم بجسده كله عن المدافع الأخير، وليس بجزء من جسده.

ومن المتوقع أن يقوم فيفا بتجربة القانون الجديد في بعض البطولات قبل أن يتم العمل به بشكل رسمي.

فيفا كرة القدم
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