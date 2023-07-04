أحمد عاطف يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف أحمد عاطف مهاجم نادي فيوتشر عن تفاصيل مفاوضات الأهلي والزمالك لضمه خلال الفترة الماضية.

ويلعب عاطف ضمن صفوف فيوتشر منذ صيف 2021 قادما من وادي دجلة.

وقال أحمد عاطف عبر "أون تايم سبورتس": "الأهلي فاوضني خلال الموسم المنصرم عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات ولكن فيوتشر طلب مبلغ كبير للموافقة على رحيلي".

وتابع "الزمالك تواصل معي عن طريق وكيل باتريس كارتيرون ولكن البعض من خارج النادي أبلغوني بضرورة تواجدي مع وكيل أعمال معين يستطيع التواصل مع نادي الزمالك لكني لا أجيد اللف والدوران وأريد التركيز في الملعب فقط".

وأضاف لاعب فيوتشر "أي لاعب يتمنى اللعب في الأهلي أو الزمالك، ليس لدي مشكلة في اسم النادي بقدر رغبتي في المشاركة واللعب بصفة مستمرة".

وشدد "لا أفكر في المال بقدر تفكيري في اللعب والمشاركة. أحب طريقة لعب عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق وطموحي بلا حدود".

صاحب الـ25 عاما خاض 50 مباراة مع فيوتشر وسجل 14 هدفا وصنع 3 آخرين بجميع المسابقات.

فيوتشر وصل رصيده في مسابقة الدوري إلى 58 نقطة في المركز الثالث قبل مباراتين من الختام.

ويلعب فيوتشر مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 33.