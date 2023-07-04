الرياضية السعودية: فيرمينو يجتاز الكشف الطبي في أهلي جدة

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 10:47

كتب : FilGoal

روبيرتو فيرمينو - ليفربول أمام برايتون

اجتاز المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الكشف الطبي تمهيدا للنضمام لنادي أهلي جدة بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

وانتهى عقد فيرمينو مع ليفربول بنهاية الموسم المنصرم وبات لاعبا حرا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن روبرتو فيرمينو اجتاز الفحص الطبي مع أهلي جدة، وينتظر توقيع العقود بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا ذكر في وقت سابق أن فيرمينو أتم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد الشخصية.

وأشار رومانو إلى أن عقد اللاعب البرازيلي سوف يستمر حتى صيف عام 2026.

وحال إتمام الصفقة فسيكون فيرمينو ثاني لاعب من الدوري الإنجليزي ينضم للأهلي بعد إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي.

ولعب فيرمينو لمدة 8 سنوات مع ليفربول بعد الانضمام من هوفنهايم وخلالهم خاض 361 مباراة وسجل 110 هدفا وصنع 79.

وتوج اللاعب البرازيلي بـ7 ألقاب برفقة ليفربول وهي دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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