مواعيد مباريات الثلاثاء 4 يوليو 2023 - الزمالك في الكأس ومواجهة مرتقبة لـ منتخب مصر الأولمبي

يشهد اليوم الثلاثاء إقامة مواجهة مرتقبة لمنتخب مصر الأولمبي حينما يواجه غينيا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

وستقام المباراة في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 إذ سيضمن الفراعنة حجز تذكرة التأهل حال الفوز على غينيا.

وستنطلق المباراة في تمام الـ8 مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

فيما سيلعب منتخب المغرب مستضيف البطولة أمام مالي في نصف النهائي الآخر.

وستنطلق المباراة في تمام الـ11 مساء بتوقيت القاهرة وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 4".

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كأس مصر

في المقابل تُقام اليوم مباراتين ضمن دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.

ويلعب الزمالك أمام المقاولون في تمام الساعة 8:30 مساء على استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس ويعلق عليها حاتم بطيشة.

فيما يلعب إنبي أمام النجوم في تمام السادسة مساء على استاد بتروسبورت.

وتذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس 2.

البطولة العربية للأندية

الصفاقسي التونسي × الهلال السوداني وتقام المباراة في تمام السابعة مساء على ملعب حمادي العقربي بتونس.