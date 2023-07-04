وكيله: هناك مهلة أمام الزمالك عقب نهاية الموسم لتفعيل بند شراء بلحاج من أسوان

كشف إسلام الشحات وكيل أحمد بلحاج لاعب الزمالك عن وجود مهلة أمام النادي الأبيض لتفعيل بند الشراء بشكل نهائي مع نادي أسوان.

وقال الشحات لقناة أون تايم سبورتس: "أحمد بلحاج إعارته ممتدة لنهاية الموسم مع الزمالك وهناك مهلة 15 يوما عقب نهاية الموسم ليقرر الزمالك هل سيفعل بند الشراء من أسوان أم لا".

وأضاف "اللاعب يتبقى له موسم واحد في تعاقده مع أسوان، وننتظر نهاية الموسم لمعرفة موقف الزمالك".

وأكمل "بعدها سنتواصل مع نادي أسوان لإخباره بقرار اللاعب".

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك عن عودة أحمد بلحاج اليوم الثلاثاء.

وكان بلحاج قد استغل عطلة عيد الأضحى وسافر إلى بلاده، لكنه تأخر عن موعد عودته.

وقال عبد الواحد السيد لـ FilGoal.com: "أحمد بلحاج تواصل معي وأبلغني بعودته إلى القاهرة غدا الثلاثاء".

وتابع "اللاعب تأخر في عودته بسبب مرضه وكشف لي عودته للانتظام في تدريبات الزمالك".

وكان الزمالك قد تعاقد مع بلحاج من أسوان في يناير الماضي حتى نهاية الموسم مع بند أحقية الشراء بـ 10 ملايين جنيه.

واستقر الزمالك على عدم تفعيل بند الشراء وعودة اللاعب إلى أسوان بنهاية الموسم الجاري.

ويلعب الزمالك غدا الثلاثاء أمام المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

ويتبقى للزمالك ثلاث مباريات في مسابقة الدوري أمام كل من فيوتشر والأهلي وفاركو قبل أن يخوض منافسات البطولة العربية للأندية.

وخاض بلحاج مع الزمالك تسع مباريات في جميع المسابقات بواقع 378 دقيقة.

وساهم المغربي الإسباني في أربعة أهداف، إذ سجل هدفا وصنع ثلاثة آخرين.

وشارك بلحاج في مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة وخاض الشوط الثاني باللقاء الذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون مقابل.