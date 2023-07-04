فيتوريا: المنتخب الأولمبي جاهز لمواجهة غينيا.. ورسالة للاعبين

الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 00:27

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

وجه روي فيتوريا رسالة دعم للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل المواجهة المهمة ضد غينيا.

ويستعد منتخب مصر الأولمبي لمواجهة غينيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما.

وحضر روي فيتوريا للمغرب لحضور المباراة ومؤازرة اللاعبين قبل مواجهة غينيا.

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وقال فيتوريا عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتابع مباريات المنتخب الأولمبي جيدا والفريق يتمركز بشكل جيد ومنظم واللاعبون يتمركزون بشكل جيد ويلعبون بثقة كبيرة تنعكس على الأداء ومع النتائج الجيدة تظهر مهاراتهم على المستوى الفردي والجماعي".

وتابع "لديهم مباراة صعبة جدا ضد غينيا ولكن اعتقد أنهم جاهزين للمباراة وحاليا الأهم هو الفوز غدا في المباراة وأن نرى مستوى رائع وعند تقديم نتيجة جيدة ينعكس ذلك على مستوى اللاعبين".

وأضاف "الأهم هو العمل الجماعي وليس الفردي وأتمنى تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة".

وشدد "نحن نمثل جزء كبير من مشروع المنتخبات في مصر وأريد أن أوجه النصيحة للاعبين أن يركزوا بشكل جيد في المباريات المقبلة والأهم تقديم شكل جماعي جيد مثل المباريات السابقة".

وأتم "أقول أيضا للاعبين أن يلعبوا بطريقتهم المعتادة وأنا هنا لأدعم منتخب مصر الأولمبي".

منتخب مصر كان قد تأهل لنصف النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية.

وفي حالة فوز منتخب مصر على غينيا فإنه سيتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس.

ويمتلك منتخب مصر فرصتان آخرتان للتأهل لدوري للأولمبياد في حالة الخسارة ضد غينيا وهي بتحقيق المركز الثالث في البطولة أو في حال تحقيق المركز الرابع فإنه سيخوض مباراة ملحق ضد منتخب آخر من آسيا.

منتخب مصر الأولمبي روي فيتوريا
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