اتحاد جدة يعلن التعاقد مع جوتا

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع جواو جوتا قادما من سيلتيك الأسكتلندي.

يوتا النادي : سيلتك سيلتك الاتحاد

وأِشار الاتحاد إلى أن جوتا قد وقع على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلين مع الاتحاد.

وخضع اللاعب للكشف الطبي في أحد المراكز الطبية بمدينة دبي.

وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن جوتا قد انضم للاتحاد مقابل 25 مليون يورو.

وأصبح جوتا هو ثالث المنضمين للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي.

صاحب الـ 24 عاما يلعب في مركز الجناح الأيسر.

وانضم جوتا لسيلتيك قادما من بنفيكا في بداية الموسم قبل الماضي مقابل 7.5 مليون يورو.

وأسهم جوتا في تتويد سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي مرتين وكأس إسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين.

وخلال موسمين شارك جوتا مع سيلتيك في 83 مباراة وتمكن من تسجيل 28 هدفا وصنع 26 آخرين.