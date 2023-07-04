اتحاد جدة يعلن التعاقد مع جوتا
الثلاثاء، 04 يوليه 2023 - 00:03
كتب : FilGoal
أعلن نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد مع جواو جوتا قادما من سيلتيك الأسكتلندي.
وأِشار الاتحاد إلى أن جوتا قد وقع على عقد لمدة ثلاث مواسم مقبلين مع الاتحاد.
وخضع اللاعب للكشف الطبي في أحد المراكز الطبية بمدينة دبي.
الاختيار المناسب في المكان المناسب. 🃏#JotaIsYellow pic.twitter.com/CcxW4N5scR— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 3, 2023
وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس فإن جوتا قد انضم للاتحاد مقابل 25 مليون يورو.
وأصبح جوتا هو ثالث المنضمين للاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كريم بنزيمة ونجولو كانتي.
صاحب الـ 24 عاما يلعب في مركز الجناح الأيسر.
وانضم جوتا لسيلتيك قادما من بنفيكا في بداية الموسم قبل الماضي مقابل 7.5 مليون يورو.
وأسهم جوتا في تتويد سيلتيك بلقب الدوري الأسكتلندي مرتين وكأس إسكتلندا مرة وكأس الرابطة مرتين.
وخلال موسمين شارك جوتا مع سيلتيك في 83 مباراة وتمكن من تسجيل 28 هدفا وصنع 26 آخرين.