ميار شريف تغادر بطولة ويمبلدون من الدور الأول

غادرت ميار شريف بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس من الدور الأول.

وخسرت ميار في مواجتها الأولى ضد ريبيكا ماساروفا بمجموعتين مقابل مجموعة.

المجموعة الأولى انتهت بفوز ريبيكا بنتيجة 7-5 قبل أن تحسم ميار المجموعة الثانية بنتيجة 6-3.

وفي المجموعة الثالثة حققت ريبيكا الفوز بنتيجة 7-6.

وكانت ميار شريف قد حققت إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي للتنس بعد أن قفزت إلى المركز 31 عالميا.

وبذلك ستحطم ميار شريف أفضل تصنيف مصري في تاريخ التنس، وهو المركز 34 المسجل باسم إسماعيل الشافعي في أبريل 1975.