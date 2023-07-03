في الجول يكشف أسباب غياب 8 لاعبين عن الزمالك ضد المقاولون العرب
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 23:11
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستلعب ضد المقاولون.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر 2023.
ويغيب عن قائمة الزمالك 8 لاعبين لأٍسباب مختلفة.
ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة المقاولون العرب.
محمد عواد - لعدم الجاهزية الفنية رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.
عبد الله جمعة - بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
حسام عبد المجيد وحاتم سكر - للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي.
أحمد بلحاج - لتعرضه لوعكة صحية أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى خارج مصر وقد أخطر الجهاز الفني والإداري بحالته.
مصطفى شلبي - لإصابته بكسر في وجه القدم.
نبيل عماد - لإصابته بشد عضلي خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة.
محمود شبانة - يعاني من كدمة في الركبة.
وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في نصف النهائي والذي حقق الفوز منذ قليل على البنك الأهلي.