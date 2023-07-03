في الجول يكشف أسباب غياب 8 لاعبين عن الزمالك ضد المقاولون العرب

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 23:11

كتب : إبراهيم رمضان

فريق الزمالك

أعلن خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك قائمة فريقه التي ستلعب ضد المقاولون.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب غدا الثلاثاء في ربع نهائي كأس مصر 2023.

ويغيب عن قائمة الزمالك 8 لاعبين لأٍسباب مختلفة.

أخبار متعلقة:
طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه أول المتأهلين لنصف النهائي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بثلاثية مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر كأس مصر - محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون

ويكشف لكم FilGoal.com أسباب غيابات لاعبي الزمالك عن قائمة الفريق في مواجهة المقاولون العرب.

محمد عواد - لعدم الجاهزية الفنية رغم تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها.

عبد الله جمعة - بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

حسام عبد المجيد وحاتم سكر - للتواجد مع منتخب مصر الأولمبي.

أحمد بلحاج - لتعرضه لوعكة صحية أثناء قضاء إجازة عيد الأضحى خارج مصر وقد أخطر الجهاز الفني والإداري بحالته.

مصطفى شلبي - لإصابته بكسر في وجه القدم.

نبيل عماد - لإصابته بشد عضلي خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة.

محمود شبانة - يعاني من كدمة في الركبة.

وسيلعب الفائز من المباراة ضد بيراميدز في نصف النهائي والذي حقق الفوز منذ قليل على البنك الأهلي.

الزمالك المقاولون العرب كأس مصر
نرشح لكم
طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه أول المتأهلين لنصف النهائي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بثلاثية كأس مصر - محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر قائمة الزمالك - غياب نبيل عماد وشلبي.. وعودة سامسون ومنسي لمواجهة المقاولون حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي انتهت كأس مصر - البنك الأهلي (0)-(3) بيراميدز خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع
أخر الأخبار
في الجول يكشف أسباب غياب 8 لاعبين عن الزمالك ضد المقاولون العرب 22 دقيقة | الكرة المصرية
طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه 35 دقيقة | الكرة المصرية
أول المتأهلين لنصف النهائي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بثلاثية 50 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون 52 دقيقة | الكرة المصرية
مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
قائمة الزمالك - غياب نبيل عماد وشلبي.. وعودة سامسون ومنسي لمواجهة المقاولون ساعة | الكرة المصرية
زميل مرموش السابق.. دورتموند يضم فيليكس نميتشا ساعة | ميركاتو
حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصر تخوض تصفيات كأس العالم في التصنيف الأول.. غانا تحل ثانيا 2 حوار في الجول - مرتجي: كهربا تعرض للظلم.. وهذه حقيقة تأخير الغرامة كي لا يستفيد منها الزمالك 3 "اطلع برة".. جمهور المحلة يهاجم حارسه أحمد ميهوب 4 موسم تاريخي في الأفق.. ماذا يحتاج الأهلي لكسر رقم النقاط القياسي في تاريخ الدوري