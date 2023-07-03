كأس مصر - محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 22:42
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء باقي حكام دور الـ8 في كأس مصر.
ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الـ8 من كأس مصر لموسم 2022-2023 والتي تقام في استاد القاهرة.
ويدير محمد معروف المباراة ويعاونه كل من شريف عبد الله وصالح محمد، وعمرو رمضان حكما رابعا.
والثنائي محمد نهاد وأحمد لطفي للفيديو.
وأدار محمد معروف مباراة واحدة للزمالك خلال الموسم الجاري في الدوري المصري وفاز فيها الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.
بينما لم يتولى إدارة أي مباراة للمقاولون العرب حتى الآن.
في الدور ذاته يدير وليد عبد الرازق مباراة إنبي والنجوم، ويعاونه كل من إبراهيم السوداني ومحمد عبد العظيم، وهشام الفلال حكما رابعا.
وسيد شعبان ومصطفى عطية للفيديو.
نرشح لكم
في الجول يكشف أسباب غياب 8 لاعبين عن الزمالك ضد المقاولون العرب طارق مصطفى: سعيد بتجربي مع أولمبيك أسفي.. وكنت أتمنى الاستمرار معه أول المتأهلين لنصف النهائي.. بيراميدز يفوز على البنك الأهلي بثلاثية مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر قائمة الزمالك - غياب نبيل عماد وشلبي.. وعودة سامسون ومنسي لمواجهة المقاولون حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي انتهت كأس مصر - البنك الأهلي (0)-(3) بيراميدز خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع