كأس مصر - محمد معروف حكما لمباراة الزمالك والمقاولون

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أسماء باقي حكام دور الـ8 في كأس مصر.

ويلعب الزمالك ضد المقاولون العرب في دور الـ8 من كأس مصر لموسم 2022-2023 والتي تقام في استاد القاهرة.

ويدير محمد معروف المباراة ويعاونه كل من شريف عبد الله وصالح محمد، وعمرو رمضان حكما رابعا.

والثنائي محمد نهاد وأحمد لطفي للفيديو.

وأدار محمد معروف مباراة واحدة للزمالك خلال الموسم الجاري في الدوري المصري وفاز فيها الأبيض على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

بينما لم يتولى إدارة أي مباراة للمقاولون العرب حتى الآن.

في الدور ذاته يدير وليد عبد الرازق مباراة إنبي والنجوم، ويعاونه كل من إبراهيم السوداني ومحمد عبد العظيم، وهشام الفلال حكما رابعا.

وسيد شعبان ومصطفى عطية للفيديو.