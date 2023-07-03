مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر

كشف خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن عرض مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر في وقت سابق لتولي تدريب منتخب مصر.

وتحدث مرتجي خلال حوار مع FilGoal.com عن اللاعبين المحترفين من البرازيل وأمريكا الجنوبية في الدوري المصري.

كذلك أوضح لماذا اعتذر عن حديثه عن الزمالك في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال مرتجي مع FilGoal.com: "لم أشاهد أي لاعب من أمريكا الجنوبية في الدوري المصري مثل كينو لاعب بيراميدز السابق فهو صاحب مستوى مختلف تماما".

وأضاف "برونو سافيو لاعب مميز وساهم في فوز الأهلي بكأس السوبر المصري ولكن العقلية هي التي تميز لاعب عن آخر".

وأكمل "التعبير خانني في أحد تصريحاتي مع عمرو أديب عن الزمالك وبالتالي شعرت أن لا أخلاقي ولا نشأتي تسمح لي بقول ذلك".

وشدد "تربيت وأنا أعرف قيمة الزمالك لأن والدي كان رئيس النادي الأهلي ومن أعز أصدقائه هو حلمي زامورا رئيس الزمالك وكنت أذهب إلى الزمالك لأحصل من حلمي زامورا على تذاكر مباريات القمة الخاصة بالزمالك".

وأوضح "من أعز أصدقائي أيمن يونس وهشام يكن وتربيت وسط فاروق جعفر والخواجة وعلاقتي بنادي الزمالك رموزه محترمة جدا".

واستكمل "أحترم نادي الزمالك وجمهوره ورغم أن الدعابة كانت مع عمرو أديب صديقي لكنها لم تكن في محلها".

وانتقل لموضوع آخر قائلا: "مارسيل كولر تم عرضه علي لتدريب منتخب مصر منذ عامين لكني فضلت عدم التدخل".

وأفصح "عندما كان يبحث الأهلي عن مدرب طلب مني الخطيب عرض بعض الأسماء عليه وبالفعل بعد عرض اسم كولر حصلت على الضوء الأخضر للمفاوضات معه".

وأتم تصريحاته "الفترة القصيرة لـ كولر في الأهلي مع الإنجازات التي حققها مع طريقة إدارته لكرة القدم داخل النادي واعتماده على التدوير وعلاقته مع اللاعبين توضح أنه مدرب مشروع وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة".