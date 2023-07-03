زميل مرموش السابق.. دورتموند يضم فيليكس نميتشا

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

توقيع فيليكس نميتشا لبوروسيا دورتموند

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعاقده مع فيليكس نميتشا قادما من فولفسبورج.

ووقع نميتشا مع دورتموند على عقد حتى 2028.

وقال اللاعب عبر موقع النادي: "دورتموند فريق عظيم أتابعه منذ كنت طفلا وأنا سعيد أن أكون جزء من الآن ولمساعدته على محاولة الوصول في الدوري والكأس ودوري الأبطال وأتمنى أن تعطيني الجماهير الفرصة".

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وفقا لفابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورت فإن الصفقة كلفت دورتموند 30 مليون يورو.

اللاعب الألماني صاحب الـ 22 عاما زامل عمر مرموش في فولفسبورج بالموسم الماضي قبل أن يرحل الأخير إلى آينتراخت فرانكفورت.

ولعب نميتشا مع فولفسبورج لمدة موسمين بعد انتقاله من مانشستر سيتي في 2021.

الصفقة هي الثانية لدورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع رامي بنسبعيني.

ولعب نميتشا مع فولفسبورج في 50 مباراة وخلالهم سجل ثلاثة أهداف وصنع سبعة آخرين.

لاعب الوسط شارك في مباراة واحدة دولية بقميص منتخب ألمانيا كانت بشهر مارس الماضي برفقة هانز فليك في ودية ضد بلجيكا.

بوروسيا دورتموند فولفسبورج فيليكش نميتشا
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