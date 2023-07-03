بالفوز على الاتصالات.. صعود بروكسي لدوري المحترفين

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 20:15

كتب : رضا السنباطي

هدف بروكسي في الزمالك

تأهل نادي بروكسي إلى دوري المحترفين بالموسم المقبل ليحسم المقعد قبل الأخير.

وفاز بروكسي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد سجله مصطفى حمادة.

بالفوز ضمن بروكسي الحصول على الصدارة أو المركز الثاني على أقل تقدير في دورة الترقي المؤهلة لدوري المحترفين برصيد 4 نقاط.

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ويتبقى مقعد واحد فقط سيتحدد بين المصرية للاتصالات والمنيا.

وسيلتقي المنيا مع المصرية للاتصالات في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل على استاد الإسكندرية.

التعادل يكفي المنيا للتأهل لدوري المحترفين بينما يحتاج المصرية للاتصالات للفوز من أجل التأهل.

وتقام الدوري الثلاثية بين أصحاب المركز السادس من كل مجموعة في دوري الدرجة الثانية.

ويقام دوري المحترفين بالموسم المقبل للمرة الأولى

دوري المحترفين 2023-2024

قرر اتحاد الكرة إضافة درجة جديدة للدوري المصري وهي دوري المحترفين لتكون هي الدرجة المباشرة خلف الدوري الممتاز بدلا من الدرجة الثانية التي ستحل محل الثالثة تحت مسمى "القسم الثاني ب".

دوري المحترفين المكون من 20 فريقا سيتم تكوينه من 3 هابطين من الدوري الممتاز، ومن المركز الثاني حتى المركز الخامس من كل مجموعة بالدرجة الثانية (12 فريقا)، بينما تقام دورة ثلاثية بين أصحاب المركز السادس ليتأهل منها فريقين، وبذلك يبقى 3 مقاعد ليتأهل إليها 3 أندية من القسم الثالث عبر دورات الترقي.

الفرق المتأهلة حتى الآن الموسم المقبل لدوري المحترفين:

3 فرق هابطة من الدوري الممتاز: حرس الحدود - ؟؟ - ؟؟

فريقان من ملحق الدرجة الثانية لأصحاب المركز السادس: لم تتحدد بعد.

4 فرق من مجموعة بحري: طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وأبو قير للأسمدة.

4 فرق من مجموعة الصعيد: لافيينا وبترول أسيوط والنصر للتعدين ومصر للمقاصة.

4 فرق من مجموعة القاهرة: السكة الحديد ووادي دجلة والقناة وبتروجت.

3 فرق من دورة الترقي (الدرجة الثالثة): راية ومكادي والنجوم.

المصرية للاتصالات بروكسي دوري المحترفين
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