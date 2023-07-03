خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 20:08
كتب : حسام نور الدين
أعلن النادي الأهلي تنظيم رحلات مجانية لجمهور الفريق الأحمر إلى الإسكندرية لحضور مباراة الإسماعيلي.
ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في المباراة المؤجلة من الجولة 18 من الدوري المصري مساء الأربعاء في استاد برج العرب.
ويبدأ تجمع الجمهور أمام فرع النادي الأهلي في الشيخ زايد على أن تبدأ الحافلات في تمام الواحدة والنصف ظهرا إلى الإسكندرية.
وكان الأهلي تعادل مع فيوتشر سلبيا في المباراة المؤجلة من الجولة 24 للدوري المصري.
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 34 نقطة.
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