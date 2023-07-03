مران الأهلي - السولية يبدأ الجري حول الملعب

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

عمرو السولية النادي : الأهلي الأهلي

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل إنطلاق المران لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباريات القادمة.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبين تدريبات بدنية تحت اشراف اندرياس اندويا ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

وعقد كولر اجتماعا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران بخصوص برنامج الإعداد الخاص بالفترة القادمة، والتي تشهد مباريات خلال فترة زمنية قصيرة، بداية من لقاء الإسماعيلي ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

وبدأ عمرو السولية مرحلة الجري حول الملعب، ضمن برنامج التأهيل الذي يؤديه للتخلص من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية.

وأكد أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي، أن السولية ينفذ برنامج التأهيل بانتظام سواء الفقرات التي يؤديها في الجيم، أو بالملعب تمهيدا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.