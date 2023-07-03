تشكيل كأس مصر - مصطفى فتحي أساسي مع بيراميدز.. وبامبو يقود هجوم البنك الأهلي

دفع جايمي باتشيكو المدير الفني لـ بيراميدز بـ مصطفى فتحي في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد البنك الأهلي في دور الـ8 لكأس مصر موسم 2022-2023 في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالآتي:

المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي – علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي

الوسط: وليد الكرتي – بلاتي توريه – أحمد توفيق

الهجوم: مصطفى فتحي – فخري لاكاي – إسلام عيسى

بينما جاء تشكيل البنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: أمير مدحت – محمود سيد – محمود الجزار - إسحاق يعقوبو

الوسط: محمد فتحي – حمدي علاء – موسى دياوارا – سعيدو سيمبوري

الهجوم: كريم بامبو – إسلام جابر