الصفقة الأولى.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع خافي جالان

الإثنين، 03 يوليه 2023 - 19:18

كتب : FilGoal

جافي جالان لاعب سيلتا فيجو

أعلن نادي أتليتكو مدريد تعاقده مع خافي جالان ظهير أيسر سيلتا فيجو.

ووقع جالان مع أتليتكو مدريد على عقد حتى 2026.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت أتليتكو مدريد 5 مليون يورو.

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وأصبح جالان هو أول صفقات أتليتكو مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويتقرب النادي من إتمام التعاقد مع سيزار أزبليكويتا لاعب تشيلسي.

جالان صاحب الـ 28 عاما لعب في صفوف سيلتا فيجو بالموسمين الأخيرين بعد انضمامه من هويسكا في 2021.

وشارك جالان مع سيلتا فيجو بالموسم الماضي في 4 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع أربعة أهداف.

ولم يسبق للاعب الانضمام لمنتخب إسبانيا من قبل.

وأسهم جالان في الموسم السابق في هروب سيلتا فيجو من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بالفوز على برشلونة في الجولة الأخيرة.

خافي جالان أتليتكو مدريد سيلتا فيجو
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