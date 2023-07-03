"لا تقلقوا أنا هنا".. النصر يعلن ضم بروزوفيتش
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 18:38
كتب : FilGoal
أعلن نادي النصر السعودي تعاقده مع مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر.
مارسيلو بروزوفيتش
النادي : النصر
ووقع اللاعب على عقد مع النصر لمدة ثلاث مواسم مقبلين.
وفقا لشبكة سكاي سبورتس فإن الصفقة كلفت نادي النصر 18 مليون يورو حصل عليهم إنتر للموافقة على بيع اللاعب.
وظهر بروزوفيتش في مقطع فيديو لتقديمه كلاعب جديد للنصر.
🎬 كلّ الأعيـن تريده 🔥
لكنّه اختـــار #النصر 💛#بروزفيتش_نصراوي#BrozovićIsYellow 💛 pic.twitter.com/YtwUmV2fHf— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 3, 2023
وخلال المقطع قال بروزوفيتش: "لا تقلقوا أنا هنا، لقد اخترت النصر".
ويعد بروزوفيتش أحد أعمدة إنتر ميلان الرئيسية منذ انضمامه للفريق في 2016 قادما من ديناموز زغرب.
وبذلك يقترب لاعب الوسط الكرواتي من مزاملة كريستيانو رونالدو أسطورة البرتغال ونجم النصر الحالي.
وأسهم لاعب الوسط الكرواتي صاحب الـ 30 عاما في تتويج إنتر ميلان بالدوري الإيطالي وكأس السوبر وكأس إيطاليا مرتين.
وبلغ بروزوفيتش مع إنتر نهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره أمام مانشستر سيتي بهدف دون رد.
أما على الصعيد الدولي شارك اللاعب في تحقيق كرواتيا لفضية كأس العالم 2018 وبرونزية 2022.