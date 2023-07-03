خبر في الجول - أحمد خطاب يقود فاركو مؤقتا خلفا لـ العشري
الإثنين، 03 يوليه 2023 - 18:34
كتب : عمرو نبيل
استقر مجلس إدارة نادي فاركو على أحمد خطاب لقيادة الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري المصري.
ورحل طارق العشري عن تدريب فاركو بعدما قرر النادي البرتقالي رحيله عن الفريق.
وعلم FilGoal.com أن أحمد خطاب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للعشري سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت ويقود المران بداية من اليوم، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
أو إكمال الموسم كمدرب مؤقت مع فاركو لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.
وكان أحمد خطاب عمل كمدرب لحراس المرمى في فاركو قبل صعود الفريق للدوري الممتاز، ثم عمل كمدرب مساعد.
ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.
ويتبقى لـ فاركو مباراتين في الدوري الأولى ضد المصري والثانية ضد الزمالك.
نرشح لكم
وكيله: هناك مهلة أمام الزمالك عقب نهاية الموسم لتفعيل بند شراء بلحاج من أسوان هاني سعيد: هذه حقيقة مفاوضات بيراميدز مع إمام عاشور وطارق حامد مرتجي لـ في الجول: لم أشاهد لاعب لاتيني مثل كينو.. وكولر كان معروض لتدريب منتخب مصر حارس فيوتشر لـ في الجول: لم أوجه شتائم إلى كهربا.. علاقتي به قوية وأحترم كل لاعبي الأهلي خدمة في الجول – رحلات مجانية لجمهور الأهلي لحضور مباراة الإسماعيلي.. تعرف على مكان التجمع "مش هتاخد غير نصيبك".. ظاهرة إهدار الوقت في الدوري المصري مران الأهلي - السولية يبدأ الجري حول الملعب العشري لـ في الجول: فوجئت بإقالتي من تدريب فاركو.. وسأدرس العروض بعد فترة راحة