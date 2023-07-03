خبر في الجول - أحمد خطاب يقود فاركو مؤقتا خلفا لـ العشري

استقر مجلس إدارة نادي فاركو على أحمد خطاب لقيادة الفريق في المباراتين المقبلتين في الدوري المصري.

ورحل طارق العشري عن تدريب فاركو بعدما قرر النادي البرتقالي رحيله عن الفريق.

وعلم FilGoal.com أن أحمد خطاب المدرب المساعد في الجهاز الفني السابق للعشري سيتولى مهمة تدريب الفريق بشكل مؤقت ويقود المران بداية من اليوم، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

أو إكمال الموسم كمدرب مؤقت مع فاركو لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم المقبل.

وكان أحمد خطاب عمل كمدرب لحراس المرمى في فاركو قبل صعود الفريق للدوري الممتاز، ثم عمل كمدرب مساعد.

ويحتل فاركو المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

ويتبقى لـ فاركو مباراتين في الدوري الأولى ضد المصري والثانية ضد الزمالك.